Канал «Украина» и Star Media снимают 16-серийный детектив

Телеканал «Украина» и кинокомпания Star Media работают над 16-серийной детективной мелодрамой «Шуша» про 35-летнюю эксперта-криминалиста Александру Ладынину и ее коллегу – майора полиции Илью Власова. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Роли в картине исполняют актеры: Иван Оганесян, Сергей Деньга, Елена Коренева, Александр Данильченко, Вероника Лукьяненко, Даня Каменский, Ксения Мишина, Даниил Мирешкин и другие. Роль Шуши играет актриса Анастасия Панина.

«Когда-то моя героиня была обманута молодым человеком и после этого решила не пускаться ни в какие авантюры касательно отношений. Тем не менее в глубине души она об этом мечтает, – говорит Анастасия Панина. – Шуша мне не близка – она барышня жесткая, а я гораздо мягче и совершенно по-другому реагирую на те или иные ситуации. Но она криминалист и, это, соответственно, накладывает отпечаток на ее личность. Тем для меня интереснее попытаться разгадать ее внутренние истории и вдохнуть в нее жизнь, какой я ее вижу».

Съемки фильма стартовали в ноябре прошлого года в Одессе. Сейчас съемочная группа переместилась в Киев. Режиссером картины стал Алик Буденный.

«В Одессе мы отсняли сцены на натуре – необычные дворики, улицы, парки, море. Были сцены на заброшенных кораблях, а катакомбы станут подземельем под домом одного из героев. Несмотря на то, что в первый съемочный день было очень холодно и ветрено, декабрь порадовал нас теплой и солнечной погодой. Кроме того, договориться о съемках в Одессе оказалось намного проще, чем в Киеве – видимо, в столице уже устали от кинематографистов», – рассказывает режиссер.

Сейчас команда работает над интерьерными сценами – поскольку в каждой серии Шуша вместе с коллегами распутывает преступления, много событий происходят в квартирах пострадавших и кабинетах следователей, сообщает пресс-служба.

Оператор-постановщик сериала – Юрий Дунай. Художник-постановщик – Лариса Жилко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Артем Доллежаль, Влад Ряшин. Производством 16-серийного фильма занимаются канал «Украина» и компания Star Media.

Напомним, в январе 2020-го стартовали съемки 4-серийного фильма «Стань моей тенью» про сестер-близняшек Ольгу и Веру, которые оказались в любовном треугольнике.

Фото: «Украина»

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