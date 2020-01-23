Канал «Украина» готовит четырехсерийный фильм «Наша доктор»

Телеканал «Украина» и компания «Фильмстрим» ведут работу над четырехсерийным фильмом «Наша доктор». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Главная героиня мини-сериала – дочь профессора медицины и талантливый кардиохирург Мария Лукаш, которая проводит неудачную операцию девятилетней девочке, и маленькая Майя впадает в кому.

Режиссером-постановщиком картины стал Николай Михайлов.

«Наш фильм о том, как добрый и отзывчивый человек может изменить и свою судьбу, и судьбы ближних. Доктор Маша своими душевными порывами собрала вокруг себя много людей. Наши истории – это так или иначе срез жизни. Все время что-то новое, ту или иную историю воспринимаешь по-новому и ищешь новые подходы. В этом и есть прелесть нашей профессии, ведь мы каждый раз оказываемся в новых обстоятельствах», – говорит режиссер.

В фильме снимаются: Анна Тараторкина, Дарья Трегубова, Дмитрий Пчела, Данил Дунаев, Юрий Гребельник, Елена Стефанская, Артур Логай, Дарья Рыбак и другие актеры.

«Моей героине очень непросто справляться со своим характером, – рассказывает Анна Тараторкина. – Мария очень добрый человек с большим сердцем. Она амбициозная, она карьеристка, но есть у нее психологическая травма, которая тянется с юности – Мария боится не успеть спасти человека. В чем-то мы с ней похожи – я тоже склонна к максимализму и перфекционизму, я не всегда «удобный» человек и могу быть резковатой. И мы обе – трудоголики».

Оператор-постановщик – Анатолий Сахно. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Вадим Жук.

Напомним, телеканал «Украина» и кинокомпания Star Media работают над 16-серийной детективной мелодрамой «Шуша» о 35-летней эксперте-криминалисте Александре Ладыниной.

Фото: канал «Украина»

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