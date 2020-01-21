Канал «Наш» запустил ежедневный проект «Марафон»

21 января на телеканале «Наш» стартовал прямоэфирный проект «Марафон». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Программа выходит сразу после «Нашего утра» с 10:00 до 15:00. В режиме марафона ведущие вместе с гостями в студии в прямом эфире обсуждают актуальные события дня.

«Эксперты, политологи, представители ведущих сфер деятельности в диалоге с ведущим и телезрителями будут обсуждать события и новости, которые волнуют украинцев. Динамику проекту задаст частая смена гостей в эфире, что расширит количество мнений и предоставит всестороннюю оценку обсуждаемой теме», – сообщает пресс-служба.

Напомним, 10 декабря на телеканале «Наш» состоялась премьера нового ток-шоу «Максимум».

Фото: «Наш»

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