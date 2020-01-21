НовостиТВ

Канал «Наш» запустил ежедневный проект «Марафон»

от Telekritika
От Telekritika 467
Главная Новости Канал «Наш» запустил ежедневный проект «Марафон»

Программа длится пять часов.

21 января на телеканале «Наш» стартовал прямоэфирный проект «Марафон». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Программа выходит сразу после «Нашего утра» с 10:00 до 15:00. В режиме марафона ведущие вместе с гостями в студии в прямом эфире обсуждают актуальные события дня.

«Эксперты, политологи, представители ведущих сфер деятельности в диалоге с ведущим и телезрителями будут обсуждать события и новости, которые волнуют украинцев. Динамику проекту задаст частая смена гостей в эфире, что расширит количество мнений и предоставит всестороннюю оценку обсуждаемой теме», – сообщает пресс-служба.

Напомним, 10 декабря на телеканале «Наш» состоялась премьера нового ток-шоу «Максимум».

Фото: «Наш»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Гусев и Коберник сообщили о закрытии интернет-ресурса «theБабель»

27.12.2019

Бородянский и его замы получили зарплаты на сумму...

14.01.2020

Нацсовет адаптировал NickToons и «запретил» несуществующий 7 лет...

16.01.2020

Появились новые кандидаты на должность главы Госкино

02.01.2020

Суд Симферополя снял судимость с журналиста Николая Семены

15.01.2020

Amazon опубликовал актерский состав «Властелина колец»

15.01.2020

Канадский телеканал объяснил, почему вырезал сцену с Трампом...

31.12.2019

ЦЕДЕМ призвал к эффективному обсуждению и рассмотрению поправок...

02.01.2020

ViacomCBS приобретет 49% акций компании Miramax

23.12.2019

Сайт журнала Fortune в США переходит на пейволл

16.01.2020