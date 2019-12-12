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На канале «Наш» вышло новое ток-шоу «Максимум»  

от Telekritika
От Telekritika 97
Главная Новости На канале «Наш» вышло новое ток-шоу «Максимум»  

Формат проекта – интервью с топ-политиками Украины

10 декабря на телеканале «Наш» состоялась премьера нового ток-шоу «Максимум». Об этом сообщается на сайте канала.

Ведущим нового проекта стал Максим Назаров, который ранее работал на NewsOne, радио NRJ, «Країна ФМ» и сейчас работает на «Нашем радио».

Ток-шоу «Максимум» будет выходить ежедневно по будням в 20:00. 

Формат проекта – интервью с топ-политиками Украины. Гостем первого эфира стала Зоряна Скалецкая –  новый министр здравоохранения Украины. 

Напомним, согласно источнику «Телекритики», ведущий и топ-менеджер Тигран Мартиросян уходит с канала «Наш».

Фото: «Наш»

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