На канале «Наш» вышло новое ток-шоу «Максимум»  

10 декабря на телеканале «Наш» состоялась премьера нового ток-шоу «Максимум». Об этом сообщается на сайте канала.

Ведущим нового проекта стал Максим Назаров, который ранее работал на NewsOne, радио NRJ, «Країна ФМ» и сейчас работает на «Нашем радио».

Ток-шоу «Максимум» будет выходить ежедневно по будням в 20:00.

Формат проекта – интервью с топ-политиками Украины. Гостем первого эфира стала Зоряна Скалецкая – новый министр здравоохранения Украины.

Напомним, согласно источнику «Телекритики», ведущий и топ-менеджер Тигран Мартиросян уходит с канала «Наш».

Фото: «Наш»

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