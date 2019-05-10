📺Как ТВ влияет на общество и в чем его социальная роль сегодня – Светлана Павелецкая

«Мы в "1+1 медиа" хорошо осознаем и понимаем влияние телевидения на общество, – рассказала Светлана Павелецкая. – Поэтому несколько лет назад все сознательно решили, что часть нашего медиаресурса отдаем на социальные темы, чтобы делать хорошие дела и менять себя и общество к лучшему. И наше движение стало настолько стремительным – мы ведем еще проекты “Переможці”, “Право на освіту”, – что в конечном итоге 1+1 media основал целый благотворительный фонд “Ти не один”, чтобы делать еще больше и нести еще больше ответственности за это».

Наш проект «Здійсни мрію» ежедневно показывает, что каждый человек может стать волшебником!



«И сегодня мы вместе с фондом осуществляем такие проекты, акции, активности, которые, вероятно, совсем не свойственны коммерческому телеканалу. Ведь мы должны прежде всего информировать и развлекать. Но мы решили еще и вдохновлять! Это особая миссия. Мы увидели целое пространство вокруг для осуществления детской мечты. И наш проект «Здійсни мрію» ежедневно показывает, что каждый человек может стать волшебником! И если вы осуществляете мечты, то и ваши мечты сбудутся».

Проект был в туре и проехал 12 городов Украины, побывал в местных больницах и школах, на некоторых площадях

На презентации проекта «Здійсни мрію» в CEO Club Ukraine Светлана Павелецкая поблагодарила всех присутствующих «волшебников, меценатов и спонсоров», которые уже помогли в осуществлении мечты тяжелобольных детей и будут помогать далее это делать – представителей бизнеса, образовательного, общественного и художественного сообщества. Светлана отметила, что проект из-за его масштабности и новых горизонтов постоянно нуждается в привлечении новых партнеров.

«Есть большая амбиция изменить статистику по тому, что украинские дети почти не мечтают, и сделать так, чтобы как можно больше детей – и тех, кто здоровы, и тех, которые борются за жизнь, – мечтали без границ, не путали большие цели и бытовые желания и становились счастливыми и реализованными в жизни. Счастье и будущее начинается с мечты», –добавила Светлана.

Проект был в туре и проехал 12 городов Украины, побывал в местных больницах и школах, на некоторых площадях. По инициативе «Освитории» и при поддержке МОН в школах провели 7000 уроков мечтаний, методология которых была разработана лучшими учителями рейтинга Global Teacher Prize Ukraine.

Напомним, проект «Здійсни мрію» стартовал 29 апреля 2016 года во Всемирный день желаний. Его реализуют 1+1 media и ТСН совместно с благотворительным фондом «Ти не один». Проект помогает детям со сложными заболеваниями воплощать свои мечты в жизнь, чтобы их миры были наполнены не только медицинскими процедурами, но и целебными положительными эмоциями. В июне 2018 года проект инициировал уникальное исследование «О чем мечтают дети?». Оказалось, что только 10% маленьких украинский умеют мечтать, а остальные 90% путают мечты с материальными желаниями. Теперь проект «Здійсни мрію» поставил перед собой еще одну цель – научить новые поколения мечтать без ограничений и смело.

Благотворительный фонд 1+1 media «Ти не один» основан в 2017 году и объединяет под своим крылом три масштабных проекта: «Здійсни мрію», «Переможці», «Право на освіту». Они активно меняют социальную сферу и содействие государственным изменениям, чтобы сделать жизнь Украинской лучшим.