Как освещают новости самые крупные телевизионные сети США
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Как освещают новости самые крупные телевизионные сети США

от Джамиля Гасанова
От Джамиля Гасанова 1555
Главная СМИОбзоры Как освещают новости самые крупные телевизионные сети США

Американский исследователь провел анализ трендов в медиаиндустрии и выявил, какими инструментами пользуются популярные СМИ страны для освещения новостей. Он пришел к выводу, что получать информацию только из одного источника – опасно для мировоззрения.

США – одна из самых влиятельных стран в мире. Ее СМИ формируют мнение не только американского общества, но и читателей других стран, которые получают от них информацию.

Сегодня The Pudding – онлайн-издание, специализирующееся на анализе медиа, опубликовало исследование о том, как ведущие телевизионные сети США – CNN, MSNBC и Fox – подают новости.

Автор исследования Чарли Смарт отмечает, что «новостная картина, которую мы видим по ТВ, зависит от канала трансляции новости».

Несмотря на то что популярность ТВ ослабевает, телевизионные новости по-прежнему очень важны. Только в прошлом году исследование Pew Research Center (американский аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне, – ред.) показало, что кабельные новости были самым важным источником информации о выборах в США в 2016 году.

ТВ особенно популярно среди старшего поколения. Учитывая важность телевизионных новостей, автор изучил, какие новости мы получаем и как они меняются в зависимости от телеканала.

Для этого были исследованы подписи внизу экрана (chyrons) трех основных кабельных сетей: CNN, Fox и MSNBC. Рассматривались слова и фразы, используемые каналами между 25 августа 2017 года и 21 января прошлого года.

Выбор темы новостей

Что же показал обзор слов и тем, используемых в каждой сети?

Путин, Кремль, Москва, Россия

Расследование связей кампании Дональда Трампа с Россией стало важной новостью после выборов в 2016 году, но основная часть новостей по этой теме пришлась на канал MSNBC.

Клинтоны

Хотя Хиллари Клинтон сделала всего несколько публичных выступлений после выборов-2016, она, ее семья и события, связанные с ее кампанией, все еще были популярны в новостях на Fox.

Ураганы

На 2017 год пришелся один из самых активных сезонов ураганов в истории. Штормы ударили по южным штатам США и Пуэрто-Рико, в результате чего погибли сотни человек, а ущерб превысил миллиарды долларов. CNN фокусировалось на ураганах больше, чем другие сети.

Протесты НФЛ (Национальная футбольная лига)

Хотя все три сети охватывали протесты НФЛ, Fox больше сосредоточилась на Колине Капернике и слове «гимн».

Северная Корея

Охват разработки Северной Кореей ракет с ядерными боеголовками примерно одинаковый у всех трех сетей.

Выбор слов

«Выгорать» или «исчезать»

Эти слова чаще всего использовались на Fox. Речь идет о 24-часовом новостном цикле – явление, при котором репортеры борются за то, чтобы осветить событие до того, как публика утратит к нему интерес.

Майкл Флинн

Вот пример новостного события, которое следует за понятием «выгорание». 1 декабря произошел большой всплеск интереса к Майклу Флинну, который признался в том, что лгал ФБР, но интерес к новости быстро пошел на спад.

Существует такое понятие, как «длинный хвост» новости. Когда событие освещают очень активно, и оно продолжает появляться в СМИ в фоновом режиме некоторое время

Президент Трамп

Охват новостей про президента США Дональда Трампа почти всегда на пике популярности. Между сетями существуют небольшие различия, но по большей части он всегда присутствует в новостях.

Наконец, существует такое понятие, как «длинный хвост» новости. Когда новостное событие освещают очень активно, и оно продолжает появляться в СМИ в фоновом режиме некоторое время. Это особенно интересно, когда только одна сеть поддерживает освещение. Протест футболиста Колина Каперника, когда он опустился на колено во время национального гимна в 2016 году, вызвал повторный интерес в начале сентября, когда Трамп написал твит о протесте. Охват протестов быстро сокращался для всех сетей, кроме одной. Fox держал его в новостной повестке до ноября. Это означает, что через несколько недель после того, как протесты во время национального гимна исчезли с экранов и газет большинства американских новостных каналов, зрителям Fox все еще напоминали о них ежедневно.

Контекст употребления слов

Как освещают новости самые крупные телевизионные сети США

Вполне возможно, что две сети могут осветить одно и то же событие или проблему совершенно по-разному. Автор исследования предлагает нам обратить внимание на контекст.

Для этого он рассмотрел слова, которые используются в связке с другими словами в одной и той же подписи к новости.

Пистолет

Подписи Fox фокусировались на контроле оружия, тогда как на MSNBC о пистолетах чаще говорили с использованием слов «необдуманный» и «дискуссия», а на CNN – со словом «модификация».

Досье

Досье, составленное бывшим шпионом MI6 Кристофером Стилом, стало основным моментом в исследовании Трамп-Россия. При освещении досье Fox сосредоточился на том, что это «против Трампа», тогда как MSNBC, наоборот, подчеркивает связь Трампа с Россией.

Трамп

Говоря о Трампе, Fox сосредоточился на должности президента, в то время как другие сети обсуждали политику республиканца и споры вокруг его персоны.

Твит

Обсуждая Twitter, Fox фокусируется на нем в целом, CNN фокусируется на самом действии – публикации твитов, а MSNBC – на содержании твита.

Что из этого следует?

Все это масштабное исследование позволяет сделать некоторые выводы. Темы новостей, слова, которые используют журналисты, и контекст играют важную роль в формировании новостной картины мира зрителей. Два пользователя разных каналов могут получить совершенно разные взгляды на одну и ту же тему.

Автор исследования убежден, что это не гипотетическая проблема. Исследования показывают, что выбор кабельной сети может зависеть от политических убеждений зрителя, а эти убеждения в свою очередь могут укрепляться за счет характера подачи новостей того или иного канала.

Лучшим решением для потребителей информации станет просмотр нескольких источников новостей и собственный анализ информации, которая формирует их взгляды.

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Журналіст, редактор ленти Новостей