Как освещают новости самые крупные телевизионные сети США

США – одна из самых влиятельных стран в мире. Ее СМИ формируют мнение не только американского общества, но и читателей других стран, которые получают от них информацию.

Сегодня The Pudding – онлайн-издание, специализирующееся на анализе медиа, опубликовало исследование о том, как ведущие телевизионные сети США – CNN, MSNBC и Fox – подают новости.

Автор исследования Чарли Смарт отмечает, что «новостная картина, которую мы видим по ТВ, зависит от канала трансляции новости».

Несмотря на то что популярность ТВ ослабевает, телевизионные новости по-прежнему очень важны. Только в прошлом году исследование Pew Research Center (американский аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне, – ред.) показало, что кабельные новости были самым важным источником информации о выборах в США в 2016 году.