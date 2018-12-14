❤Итоги года: Лесю Никитюк – под елку, а экстрасенсов – в президенты

Что нужно помнить о 2018 годе? Однозначно, для многих медийщиков этот год запомнится трансформациями. Ведь ровно год назад из уст уже бывшего директора StarLightMedia и телеканала СТБ Владимира Бородянского звучали воодушевляющие слова о грядущих переменах на украинском ТВ. В первую очередь, отмечал топ-менеджер, холдинг StarLightMedia, в частности телеканал СТБ, берет вектор на сокращение количества ток-шоу и переходит на сериальное производство. Конечно, такие глобальные планы за год не осуществить, поэтому для StarLightMedia 2018 год превратился в некий эксперимент, который повлек за собой не только массовые кадровые изменения на телеканалах холдинга*, но и показал, чего на самом деле хочет аудитория. Похожая трансформация, правда не такая голословная, произошла и на остальных ключевых телеканалах. Инсайдеры лишь намекали мне, что украинское телевидение готовится к глобальной перезагрузке, вот только, что из этого получится, надеюсь, увидим уже в следующем году.

* В этом году уволились по собственному желанию: директор StarLightMedia и телеканала СТБ Владимир Бородянский, директор Творческого объединения №1 («Новый канал») Виктория Бурдукова, генпродюсер «1+1» Виктория Баранова.

Развлекательные проекты

Популярность – это то, к чему прикасается экстрасенс

Начало 2018 года для телеканала СТБ стало последним шансом удержать внимание аудитории на проектах развлекательного формата. Главной новостью зимы стало известие о закрытии исторического, как для отечественного ТВ, проекта «Україна має талант», продержавшегося на украинском телерынке более девяти лет. Второй детский сезон шоу талантов, финал которого состоялся 27 мая 2017 года, по показателям прошел средне. По аудитории 18-54 (50k+) доля последнего выпуска шоу составила 6,53%, что было на тот момент немногим ниже средней доли канала за день – 7,44% по аудитории 18-54 (50k+). Надо пробовать что-то новое – решили тогда на СТБ – и вместо «Україна має талант» запустили более пяти новых развлекательных проектов. Но, похоже, успешными они не стали.

3 марта на СТБ первым в весеннем сезоне вышло в эфир тревел-шоу «Світами за скарбами» с бывшей участницей проекта «Холостяк» ведущей Розой Аль-Намри.

Интерес к новому проекту продюсеры шоу подогревали, не жалея сил и времени: скрывали до премьеры основные детали программы, а специально под презентацию «Світами за скарбами» даже арендовали «Арт-причал» в Киеве. Но ни сверхзадачность проекта, ни красавица Роза не смогли «зацепить» аудиторию. Если в первые месяцы проекта средняя доля телесмотрения «Світами за скарбами» составляла около 7,5–8%, то к финалу шоу интерес зрителей к проекту резко снизился. Финал проекта посмотрели только 5,8% по аудитории 18-54 (50k+).

В день премьеры проекта «Світами за скарбами», 3 марта, на экранах СТБ стартовал новый разговорный проект «Вечер с Натальей Гариповой».

Что ж, пора признать, что украинская аудитория пока не готова к двум вещам – разговорному вечернему шоу в стиле Джимми Фэллона (тут стоит вспомнить также рейтинговый провал «Вечернего шоу с Юрием Марченко» на «UA:Перший»), а также к любым проектам, освещающим доблесть украинской полиции (фиаско «102. Полиция» на «2+2»). Проект «Вечер с Натальей Гариповой» эти постулаты подтвердил. Самые высокие показатели доли проекта не поднимались выше 9%, а в среднем колебались на отметке в 6,5% по аудитории 18-54 (50k+). К примеру, последний выпуск «Вечера с Натальей Гариповой» прошел с показателями еще ниже чем у «Світами за скарбами» – 5,2%.

Не спасла СТБ и трансформация завсегдатая канала «Все буде добре». Несмотря на деньги, потраченные на новую студию, новых ведущих и новые, как для привычного формата тележурнала, темы, итог тот же – закрытие проекта.

После такого фиаско, кому бы не захотелось достать козырь из рукавов и вспомнить золотое правило успеха любого телепроекта, который зиждется на трех «С» (секс, страх, смерть). Именно как отчаянную меру по реабилитации рейтингов канала медийщики восприняли социально-психологическое ток-шоу «ЭксперименТЫ», появившееся на экранах СТБ этой весной. Но попытки суицида, похищение людей и даже сцены психологического насилия не помогли телеканалу. Реалити-проект в среднем по показателям доли аудитории собрал чуть больше, чем его предшественники, остановившись на 7% по аудитории 18-54 (50+).

Подтянуть показатели СТБ удалось только в осеннем сезоне, конечно же, благодаря 19-му сезону «Битвы экстрасенсов», «Х-фактору» и «МастерШефу», которые не теряют доли аудитории, сохраняя по 14%, 13% и 12% соответственно. А вот «Зваженим та щасливим», к сожалению, успех 2017 года повторить не удалось. Показатели 8 сезона пока не превышают отметки 10% доли по аудитории 18-54 (50k+) (в прошлом году доля проекта достигала даже 17%).

Танцуют все, а «Плюсы» собирают

Телеканал «1+1» в этом году достиг своего небольшого рекорда. Второй сезон обновленного проекта «Танці з зірками» впервые за историю развлекательных проектов «Плюсов» вышел на самоокупаемость. Кроме того, как мне ранее рассказывал креативный продюсер «Танці з зірками» Владимир Завадюк, главное танцевальное шоу на украинском ТВ оценили даже за рубежом. О чем свидетельствуют переснятые в других странах по мотивам украинской версии «Танців» номера. Показатели телесмотрения танцевального проекта, как и весеннего сезона «Голоса країни», стабильно на высоте. В среднем один выпуск собирал у экранов около 20% доли по аудитории 18-54 (50k+). Подобными успехами также традиционно могут похвастаться субботние выпуски «Вечернего квартала» и пятничные «Лиги смеха» и «Игры приколов».

Открытием этого года можно смело назвать «Женский квартал», собравший на первых выпусках свою стандартную аудиторию – 16% (18-54, 50k+).

Чего не скажешь о новых развлекательных проектах, которые запустились на «1+1» в этом году – «Король десертов», «Їмо за 100», а также второй сезон «Модель XL». Их, если бы мы говорили сейчас, допустим, о футболе, можно было бы смело отправить во вторую лигу, в надежде, что следующие сезоны еще смогут себя проявить.

«Багиня ламината» повелевает «Новым»

Слава Леси Никитюк в этом году просто зашкаливает. Без ложной скромности проект «Кто сверху?» с Лесей Ивановной и Сергеем Притулой можно назвать успехом «Нового канала». К примеру, по целевой аудитории «Нового» в весеннем сезоне проект побил все рекорды за 6 лет программы – доля зрителей по аудитории 14–49 лет в городах +50 тыс. составила 12,53%. После участия Леси в «Танцях із зірками» к подобным показателям проект успел дотянуться даже по аудитории 18–54 (50k+). Что однозначно можно назвать «перемогой» для «Нового».

Остальные проекты на «Новом» такими успехами, конечно, похвастаться не могут. Без особого вдохновения зрители канала восприняли возвращение на экраны «Кто против блондинок?» и «Топ-модель по-украински 2» – доля проектов не превышала 9% 18–54 (50k+). Высокими показателями пока не может похвастаться и «Ревизор» с Николаем Тищенко. Первый выпуск обновленного проекта, который стартовал 1 октября, собрал 7% доли по аудитории 18–54 (50k+) – так пока и держимся.

Что можно сказать о главном провале «Нового канала» в этом году – шоу «Оля»? Пожалуй, в этом случае лучше, как о тех, кто уже не с нами, – или хорошо, или никак.

Богатые тоже плачут

Телеканал ICTV всегда достаточно холодно смотрел на всю эту развлекуху, которой закармливали зрителей его соперники. При этом, если уж на канале готовился проект, то к его разработке авторы относились слишком серьезно, дескать, мужская аудитория, вскормленная на ментовских сериалах, далеко не каждый юмор воспримет. Но в этом году ICTV снова повезло. Прорывом года можно смело назвать осеннюю премьеру «Дизель Шоу», которая по рейтингам смело может соревноваться с матчами Чемпионата мира по футболу. Первые выпуски показывали рекордные цифры – до 23% доли аудитории 18–54 (50k+). После известия о смерти одной из участниц комедийного проекта ICTV Марины Поплавской, успех программы немного снизился до 15% доли.

Вторым открытием года стал проект «Богач – Бедняк», снятый по собственному формату ICTV. И, кажется, реалити-шоу о том, как украинские миллионеры на два дня превращаются в бездомных попрошаек, не на шутку позабавило аудиторию канала – о чем свидетельствуют рейтинги программы.

В среднем один выпуск набирал около 9–10% доли по аудитории 18–54 (50k+) даже несмотря на то, что запустилось реалити в «мертвый» как для телеэкранов сезон. Спустя пару месяцев, в начале зимы, вышел второй сезон проекта. И что вы думаете? Опять те же показатели.

Мы умеем снимать не только российские сериалы

После перипетий между свекровями и невестками ТРК «Украина» в производстве ток-шоу, кажется, сделала паузу, по погрузившись в сериальное производство, иногда сомнительного качества. Но в весеннем сезоне свою оплошность «Украина» решила исправить. На экраны вышел проект собственной разработки «Місія: краса», который с первых выпусков собирал от 12–15% доли по аудитории 18–54 (50k+).

В чем секрет? Поговаривают, что в актуальности темы проекта. Как ранее заявляла креативный продюсер проекта Оксана Туник, цель «Місія: краса» – в том, чтобы возвращать людям веру в себя и свою красоту, дескать, именно они – залог успеха каждого украинца.

Линейка развлекательных проектов на ТРК «Украина» пополнилась в осенний сезон тоже достаточно успешно. Так, на экранах появился развлекательный проект «Без паніки» c Александром Скичко (около 8,5% по аудитории 18-54 (50k+)). Немногим лучше зашел проект «Контролер» (четверг, 23:20). Средние показатели проекта колеблются около 9% доли по той же аудитории.

Политические шоу

«Сейчас я тебе расскажу, кто тут батя»

Конечно, невозможно не отметить интерес к политическим проектам, который проявился в преддверии выборов в 2019 году. А с ним и новые проекты, которые вышли на ТВ. Самым успешным «взрывом» года можно назвать проект «Пульс» на «112 Украина», которому всего за несколько выпусков удалось войти в топ среди таких ветеранов политических проектов, как «Право на владу» на «1+1» и «Свобода слова» на ICTV. Проект собирает в среднем около 2,5% доли по аудитории 18+ (вся Украина). Немногим хуже «зашел» еще один новый проект от «112 Украина» «Виклик», ведущими которого стали Татьяна Хмельницкая и Татьяна Иванская. Доля «женской» программы пока не превышает 1,5% по той же аудитории.

Интересным в этом году явлением стали проекты по выбору кандидатов в депутаты, к примеру, «Кандидат» на «112 Украина», которым руководил «отец канала» Вадим Рабинович и «Новые лидеры» с Сергеем Притулой на ICTV. В корне эти два проекта похожи – ведущие и эксперты с помощью конкурсов и испытаний отбирают претендентов из народа для решения политических проблем. Вот только, если в «Кандидате» был реальный шанс попасть в партию к ее ведущему Вадиму Зиновьевичу, то на ICTV победителю светил только приз – свыше 1 млн гривен на реализацию своей идеи по улучшению города. Несмотря на прогрессивность идеи, рейтинги проектов, что на «112 Украина», что на ICTV, были достаточно средними.

Вот и все успехи и поражения этого года на полях украинского телевидения. Искренне надеюсь, что ни о ком не забыла и в результате прочтения текста ничьи чувства не были задеты.