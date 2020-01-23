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«Интер» покажет документальный проект про Аушвиц
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«Интер» покажет документальный проект про Аушвиц

от Telekritika
Telekritika 627

Канал «Интер» снял документальный проект «Аушвиц. Инструкция по НЕприменению».

К 75-летию освобождения Освенцима (27 января) телеканал «Интер» снял проект «Аушвиц. Инструкция по НЕприменению» – документальную историю, рассказанную очевидцами событий. Премьера состоится в эфире телеканала 27 января в 22:00. Об этом сообщает пресс-служба «Интера».

В документальном проекте «Аушвиц. Инструкция по НЕприменению» рассказывается, как был устроен лагерь, какими методами пользовались нацисты для массового истребления людей. В фильме много воспоминаний бывших узников концлагеря. Это страшная правда, которую нужно знать, чтобы подобное никогда не повторилось, сообщает пресс-служба канала.

«Этот проект не об истории, которая произошла 75 лет назад и закончилась. Она и сегодня не потеряла своей актуальности», – говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин.

Автор сценария – Ян Иванишин; режиссер – Александр Ракоед; операторы: Александр Запорожченко, Роман Тимошенко, Роман Чумак; генеральный продюсер проекта, руководитель Inter Media Group – Анна Безлюдная.

Напомним, 19 января на «Интере» состоялась премьера сразу двух французских романтических комедийных телефильмов из серии «Любовь с первого взгляда в…».

Фото: «Интер»

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