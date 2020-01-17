Главная Новости На «Интере» состоится премьера французских романтических комедий
На «Интере» состоится премьера французских романтических комедий
НовостиСериалыТВ

На «Интере» состоится премьера французских романтических комедий

от Telekritika
Telekritika 425

Фильмы появятся в эфире 19 января.

19 января на «Интере» состоится премьера сразу двух французских романтических комедий. Это телефильмы из серии «Любовь с первого взгляда в…», рассказывающие несколько историй любви, которые произошли в разных уголках планеты, сообщает пресс-служба телеканала.

Первой покажут романтическую комедию «Любовь с первого взгляда на Бора-Бора» (оригинальное название – Coup de foudre à Bora Bora). По сюжету, главная героиня Валентина влюблена в коллегу и лучшего друга Жерома. Она решает рассказать ему о своих чувствах на Бора-Бора, куда они едут в командировку. Но Жером прилетел на остров вместе с новой девушкой Селестой…

Следующей в эфир выйдет «Любовь с первого взгляда в Индии» (оригинальное название – Coup de foudre à Jaipur). По сюжету молодой адвокат Анна летит в Индию, чтобы выйти замуж за Франсуа. Но из-за технических проблем ее самолет совершает посадку в 600 км от Джайпура, где пара договорилась встретиться. Найти Франсуа в Индии Анне помогает молодой водитель франко-индийского происхождения Рави. Вместе им придется преодолеть множество препятствий…

В главных ролях: Люси Лукас, Райан Бенсетти, Сесиль Реббоа, Ксавье Робик. 

Ранее стало известно, что «Интер» покажет премьеру итальянского и турецкого сериалов.

Фото: кадр из фильма «Любовь с первого взгляда в Индии»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В Киеве на фан-встрече московского блогера задержали активистов

06.01.2020

Блогеру Александре Митрошиной запретят въезд в Украину

08.01.2020

НСТУ разработала план регионального вещания на 2020 год

02.01.2020

Пиратский сайт впервые добровольно заблокировал доступ посетителям

20.12.2019

Из плена боевиков освободили авторов «Радио Свобода»

30.12.2019

Две радиостанции Возняка получили места в цифровой радиосети...

20.12.2019

1+1 video покажет документальный фильм «Andre Tan»

15.01.2020

Телерейтинги. Новогодний ТВ-винегрет: «Вечерний квартал», «Дизель шоу», «огоньки»...

10.01.2020

ATR сократил 80% коллектива и задолжал по зарплатам с...

15.01.2020

Осадчая, Горбунов, «Сніданок» и «Квартал»: как «1+1» новогоднее...

18.12.2019