На «Интере» состоится премьера французских романтических комедий

19 января на «Интере» состоится премьера сразу двух французских романтических комедий. Это телефильмы из серии «Любовь с первого взгляда в…», рассказывающие несколько историй любви, которые произошли в разных уголках планеты, сообщает пресс-служба телеканала.

Первой покажут романтическую комедию «Любовь с первого взгляда на Бора-Бора» (оригинальное название – Coup de foudre à Bora Bora). По сюжету, главная героиня Валентина влюблена в коллегу и лучшего друга Жерома. Она решает рассказать ему о своих чувствах на Бора-Бора, куда они едут в командировку. Но Жером прилетел на остров вместе с новой девушкой Селестой…

Следующей в эфир выйдет «Любовь с первого взгляда в Индии» (оригинальное название – Coup de foudre à Jaipur). По сюжету молодой адвокат Анна летит в Индию, чтобы выйти замуж за Франсуа. Но из-за технических проблем ее самолет совершает посадку в 600 км от Джайпура, где пара договорилась встретиться. Найти Франсуа в Индии Анне помогает молодой водитель франко-индийского происхождения Рави. Вместе им придется преодолеть множество препятствий…

В главных ролях: Люси Лукас, Райан Бенсетти, Сесиль Реббоа, Ксавье Робик.

Ранее стало известно, что «Интер» покажет премьеру итальянского и турецкого сериалов.

Фото: кадр из фильма «Любовь с первого взгляда в Индии»

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