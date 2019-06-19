❌ Инициатива #забутипровік в новом сезоне «Сніданку після Сніданку»

В рамках инициативы #забутипровік ведущая программы, специальный корреспондент «Сніданку з 1+1» Ирина Гулей проведет часовые интервью с украинскими знаменитостями. Фишка проекта в том, что вопросы звездам задают зрители канала «1+1» и пользователи социальных сетей Facebook и Instagram.

Народный артист Украины Павел Зибров стал героем первого эфира «Сніданку після Сніданку». Он рассказал зрителям о творческих планах, ответил на их вопросы и даже проявил себя в нескольких челленджах.

Всего в 2019 году социальной инициативе 1+1 media «Люди Ідей+» планируют посвятить 10 эпизодов программы. Студию «Сніданку з 1+1» посетят звездные украинцы, чьи мотивирующие истории успеха разрушают возрастные стереотипы.

«“Сніданок з 1+1” – не просто любимое утреннее шоу украинцев, но и проект, который всегда следует трендам и ищет новые решения, чтобы поразить зрителей и заслужить их любовь. Поэтому “Сніданок після Сніданку” – своеобразное продолжение ТВ-эфира с интересными и неординарными личностями, которое может посмотреть каждый желающий на любом гаджете и в любом месте. Это прекрасная возможность стать участником эфира, ведь акцент в интервью делается именно на вопросы зрителей», – сообщает Юлия Жмакина, директор департамента утреннего вещания «1+1».

Просмотр выпусков «Сніданку після Сніданку» будет доступен каждую среду в 10:00 на Facebook-странице «Сніданку з 1+1» и канала «1+1».

Напомним, что 21 мая группа компаний 1+1 media представила социальный проект «Люди ідей+. #забутипровік» с целью развеять возрастные предрассудки. Настоящие «Люди Идей» в возрасте «+» на собственном примере доказывают, что начать собственное дело, осваивать новые навыки и генерировать мощные идеи никогда не поздно.

Помимо предлагаемой программы стажировки для людей возраста «+», «1+1» также размещает наглядные истории креативного продюсера канала Анатолия Еремы, специального корреспондента «ТСН. Тиждень» Константина Грубича, народного артиста Украины Анатолия Гнатюка, эксперта «Сніданку з 1+1» Натальи Подлесной и редактора нишевых каналов Соломии Зинчук.

Причиной запуска проекта стали результаты исследования агентства Info Sapiens о наличии стереотипа, что расцвет творческого мышления происходит до 40 лет. Почти 70% респондентов в возрасте от 50 лет считают, что после 50–56 лет уже поздно менять профессию, осваивать новую специальность, начинать новый проект или бизнес.

Фото: «Сніданок з 1+1»