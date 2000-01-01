— Аллергия – это серьезно

— Многие пациенты легкомысленно относятся к аллергическим реакциям и надеются на исцеление таблеткой, однако безобидные на первый взгляд сезонные конъюнктивиты и риниты могут быть частью аллергического марша. Исход заболевания – бронхиальная астма, которая приводит к инвалидности. Также мы не должны забывать о детях, которые часто молчат об аллергии, замыкаются в себе, перестают общаться со сверстниками из-за симптомов, впадают в депрессивное состояние.



Что касается воздуха в помещении, то он более грязный, чем снаружи. Виной этому не только известные нам домашние источники загрязнения, но и сами люди. Человек сбрасывает определенное количество мертвого эпидермиса. Он составляет основную массу домашней пыли и является пищей для клещей. Продукты жизнедеятельности клещей – их фекалии – очень аллергенны. К тому же, у многих квартира превращается в склад. Синтетические составляющие вещей в той или иной степени выделяют свои компоненты, которые дополнительно загрязняют воздух в помещениях. В Украине забыта и коммунальная гигиена – вентиляция воздуха. Вредные вещества накапливаются в помещении, и мы все этим дышим.



Берите пример с иностранцев и их культуры жизни. Заходя в помещение, они в первую очередь открывают окно. Западные соседи думают о здоровье, ответственно относятся к его состоянию и следуют назначениям врача не только из-за дороговизны медицины.



Все очистители воздуха – укрупняющие размер пыли для ее опадания на пол, электризующие частицы для сбора в определенном месте и фильтры – в разной степени эффективны. Но они должны работать постоянно, особенно, когда мы находимся внутри помещения и подымаем пыль ногами. Не стоит бояться ковров с синтетическим ворсом, они электризуют пыль и не позволяют ей подыматься в воздух. На открытой же плиточной поверхности, паркете и тому подобном пыль при нашей ходьбе подымается вверх и попадает в легкие. Перепад температуры на теплых полах также подымает пыль вверх. Лучше пропылесосить ковровое покрытие, нежели раз в 3 дня пылесосить голые полы.