Очевидно, что современный человек живет в мире, где невозможно избежать экологических рисков. Всеобщие тенденции к глобализации, урбанизации, растущий показатель старения и вестернизация образа жизни приводят к изменениям в повседневном лайфстайле.
Конечно, все мы стараемся противостоять внешним обстоятельствам и менять привычки, пытаясь найти баланс между здоровым образом жизни и окружающей реальностью.
К сожалению, все чаще вопрос чистоты воздуха и его влияния на ухудшающееся самочувствие жителей городов – особенно тех, где расположена крупная промышленность, – становится все более актуальным.
В первом материале
, посвященном проблеме загрязнения воздуха в городах и соответственно в помещениях (квартирах, офиса и публичных помещениях), мы подробно обсудили, какие частицы и какого размера негативно влияют на наше здоровье, рассказали, как сделать воздух в помещении чище и какой мониторинг качества воздуха проводится в Киеве.
Во второй части спецпроекта мы подробнее расскажем о воздействии вредных частиц
на здоровье детей и взрослых.