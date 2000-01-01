Вдыхай: как дышать и быть здоровым
Гид по чистому воздуху
В продолжение проекта о чистом воздухе «Телекритика» расспросила украинских экспертов, как загрязненный воздух влияет на наше здоровье и что предпринимают эко-активисты и эксперты для контроля и мониторинга показателей загрязнения в Киеве и других украинских городах.

Очевидно, что современный человек живет в мире, где невозможно избежать экологических рисков. Всеобщие тенденции к глобализации, урбанизации, растущий показатель старения и вестернизация образа жизни приводят к изменениям в повседневном лайфстайле.
Конечно, все мы стараемся противостоять внешним обстоятельствам и менять привычки, пытаясь найти баланс между здоровым образом жизни и окружающей реальностью.

К сожалению, все чаще вопрос чистоты воздуха и его влияния на ухудшающееся самочувствие жителей городов – особенно тех, где расположена крупная промышленность, – становится все более актуальным.

В первом материале, посвященном проблеме загрязнения воздуха в городах и соответственно в помещениях (квартирах, офиса и публичных помещениях), мы подробно обсудили, какие частицы и какого размера негативно влияют на наше здоровье, рассказали, как сделать воздух в помещении чище и какой мониторинг качества воздуха проводится в Киеве.

Во второй части спецпроекта мы подробнее расскажем о воздействии вредных частиц на здоровье детей и взрослых.
Чтобы услышать информацию из первых уст и оценить ситуацию с загрязнением воздуха в Киеве, мы пригласили Александра Карпенко, аналитика по качеству воздуха и директора компании «Энвимонитор», и Сергея Хорольского, координатора ГО «Экогард».
Александр Карпенко напомнил, что человек может прожить без кислорода не более 10 минут. Поэтому качество воздуха – не просто эко-тренд и проблема государственных мониторинговых служб, это здоровье каждого из нас. Гражданское объединения «Экогард» активно занимается мониторингом качества воздуха в нашей стране и уже добилось определенных успехов. В Украине существуют утвержденные законодательно стандарты и нормативы соответствия, и сейчас главная задача активистов – привести их в соответствие со стандартами, используемыми в странах ЕС.

Закон о постоянном мониторинге качества воздуха был принят в 1991-м, но только в этом году появился первый нормативный акт, регламентирующий сам процесс мониторинга. На территории Украины официально зарегистрировано 160 пунктов мониторинга качества воздуха, расположенных в больших агломерациях и в зонах с проблемной экологией. Но, к сожалению, эта система морально и технически устарела. В Киеве из 16 существующих постов мониторинга работают всего четыре. Как организация и волонтеры работают на улучшение ситуации с мониторингом качества воздуха в публичных пространствах (в том числе в школах) – можно узнать, посмотрев наше видео-интервью с Александром Карпенко.

Интервью с Александром Карпенко, аналитиком по качеству воздуха

«Воздух в помещении в среднем в пять раз загрязненнее и в десять раз токсичнее, чем на улице. А именно в помещениях большинство людей проводит 90% времени».
Сергей Хорольский, координатор ГО «Экогард», привел интересный пример глобализации процесса загрязнения окружающей среды. Монголия – страна с большой территорией, в которой практически отсутствует тяжелая промышленность, дорожное покрытие есть только на 3,5% всех дорог, а на 1000 человек населения приходится всего 71 транспортное средство (для сравнения, в Канаде – 650), все равно испытывает проблемы с качеством воздуха. Потому что движение воздушных масс из соседнего Китая естественным образом влияет на атмосферу соседних стран, Монголии в том числе. Чтобы избежать глобальной техногенной катастрофы, уделять внимание качеству воздуха необходимо уже сейчас. И несмотря на то что в Украине ситуация не так драматична, мониторинг и предупреждение негативных последствий – одна из важных задач для гражданских объединений, занимающихся вопросами экологии окружающей среды.
Интервью с Сергеем Хорольским, координатором ГО «Экогард»
Очевидно, что качество воздуха влияет на наше самочувствие, но мы не всегда объективно оцениваем серьезность негативного влияния, особенно на здоровье наших детей. «Телекритика» попросила Евгения Симонца, торакального хирурга, кандидата медицинских наук, доцента кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета и главы ГО «Всеукраинский респираторный клуб», поделиться медицинской подоплекой проблемы загрязненного воздуха.
Как загрязненный воздух влияет на здоровье
— К большому сожалению, уровень смертности от загрязненности воздуха в Украине один из самых высоких в мире и составляет 120 смертей на 100 тыс. населения. Об этом сообщается в статье британского издания The Guardian со ссылкой на исследование группы ученых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Смертность от загрязненности воздуха в Украине в 5 раз выше, чем в пяти самых задымленных странах вместе взятых.

Согласно результатам исследования, в списке стран с самой высокой смертностью от загрязненности воздуха Украина занимает 6 место после Китая, Индии, России, Индонезии и Пакистана. По абсолютным показателям на первом месте – Китай с 1 млн смертей, на втором – Индия с более 600 тыс. смертей, на третьем – Россия со 140 тыс. смертей. В Украине от загрязненности воздуха микрочастицами ежегодно умирает более 54 тыс. человек.

Ученые исследовали загрязненность воздуха крошечными частицами размером до 2,5 мкм, известными как PM2.5. Из-за способности глубоко проникать через легочные мембраны и попадать в кровеносную систему именно они являются самым сильным фактором повышения риска смерти. Настоящая причина ухудшения здоровья – это микрочастицы РМ2.5. Хочу подчеркнуть, что пользуюсь исключительно исследованиями иностранных специалистов. К сожалению, никто в Украине глубоко не исследует эту проблему и, конечно, не финансирует.

Опасные компоненты в составе воздуха
— Наиболее опасными для легких считаются частицы размером до 2,5 мкм. Они выделяются в процессе сгорания топлива, табака, переработки и добычи угля, асбеста, их также содержат химические вещества, используемые в промышленности. В то же время важно знать, что огромное количество таких частиц выделяется и в домашней рутине. Например, если вы зажигаете свечу, на 1 куб. см выделится сотня тысяч таких частиц, которые мы вдыхаем, а если жарите пищу, можно смело добавить еще несколько десятков тысяч.

Общемировой показатель загрязненности воздуха вблизи дорог демонстрирует, что в атмосфере может содержаться от 30 000 то 100 000 данных частиц. Как ни странно, сравнительные исследования загрязненности воздуха твердыми частицами малого размера определили большой показатель даже в селах. Хотя суммарно дома и на улице за 24 часа жители сельской местности все-таки вдыхают меньше таких частиц. Наибольшая опасность подстерегает на кухне.
Очиститель воздуха для помещений от Philips
Заболевания, связанные с плохим качеством воздуха
— Уровень заболеваемости разными аллергозами и бронхиальной астмой все время возрастает. Эта тенденция наблюдается как в Украине, так и в целом мире. Согласно прогнозам мировых экспертов, заболевания сердечно-сосудистой системы через 50–60 лет уступят пальму первенства аллергическим.

Каким образом можно минимизировать риск негативного влияния на здоровье? Самый простой и реалистичный совет – старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. В процессе приготовления еды открывайте окна и хорошо проветривайте помещение до и после. Пусть у вас в доме будет больше комнатных растений. Более современный способ – использовать специальные фильтры и очистители, однако всегда проверяйте их чистоту после использования.

Среди менее реалистичных факторов, на которые нам с вами сложно повлиять, – кардинальное изменение экологической ситуации. Это полный переход на электротранспорт, увеличение количества зеленых насаждений в густонаселенных городах, уменьшение числа источников загрязнения окружающей среды.
Существует мнение, что одной из причин аллергических реакций является загрязненность воздуха внутри и снаружи помещения. Насколько этот факт соответствует действительности, мы спросили у д. м. н., заведующего кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии НМАПО имени П. Л. Шупика, врача-аллерголога Виктора Ивановича Литуса.
Как внешние факторы влияют на появление аллергии
— Вне помещения воздух загрязняет промышленность. Это химические, мусоросжигающие заводы и, конечно же, автомобильный транспорт, причем недавние исследования подтвердили, что продукты сгорания дизельного топлива вреднее для нашего организма, чем того же бензина. Все выделяемые агрессивные вещества называют поллютантами.

Поллютанты оседают на легких и нарушают способность слизистых дыхательных путей очищаться. В норме наша слизистая за счет ресничек и специально вырабатываемых веществ самоочищается от внешних загрязнений. Все, что ею «смывается», мы либо откашливаем, либо глотаем. Но когда на слизистую попадают поллютанты, работа ресничного аппарата дает сбой. Нарушается барьерная функция, там возникают воспаления, плодятся микроорганизмы и открывается проходимость для аэроаллергенов. Они везде: начиная от пыльцы растений, клещей, плесени – и до массы химических веществ. Соединения с ними вредны для нашего организма, иммунитет дает сигнал началу защиты, происходит гипераллергическая реакция. В результате мы чихаем, задыхаемся, плачем, кашляем, чешемся и ощущаем нарушения сна.
Аллергия – это серьезно
— Многие пациенты легкомысленно относятся к аллергическим реакциям и надеются на исцеление таблеткой, однако безобидные на первый взгляд сезонные конъюнктивиты и риниты могут быть частью аллергического марша. Исход заболевания – бронхиальная астма, которая приводит к инвалидности. Также мы не должны забывать о детях, которые часто молчат об аллергии, замыкаются в себе, перестают общаться со сверстниками из-за симптомов, впадают в депрессивное состояние.

Что касается воздуха в помещении, то он более грязный, чем снаружи. Виной этому не только известные нам домашние источники загрязнения, но и сами люди. Человек сбрасывает определенное количество мертвого эпидермиса. Он составляет основную массу домашней пыли и является пищей для клещей. Продукты жизнедеятельности клещей – их фекалии – очень аллергенны. К тому же, у многих квартира превращается в склад. Синтетические составляющие вещей в той или иной степени выделяют свои компоненты, которые дополнительно загрязняют воздух в помещениях. В Украине забыта и коммунальная гигиена – вентиляция воздуха. Вредные вещества накапливаются в помещении, и мы все этим дышим.

Берите пример с иностранцев и их культуры жизни. Заходя в помещение, они в первую очередь открывают окно. Западные соседи думают о здоровье, ответственно относятся к его состоянию и следуют назначениям врача не только из-за дороговизны медицины.

Все очистители воздуха – укрупняющие размер пыли для ее опадания на пол, электризующие частицы для сбора в определенном месте и фильтры – в разной степени эффективны. Но они должны работать постоянно, особенно, когда мы находимся внутри помещения и подымаем пыль ногами. Не стоит бояться ковров с синтетическим ворсом, они электризуют пыль и не позволяют ей подыматься в воздух. На открытой же плиточной поверхности, паркете и тому подобном пыль при нашей ходьбе подымается вверх и попадает в легкие. Перепад температуры на теплых полах также подымает пыль вверх. Лучше пропылесосить ковровое покрытие, нежели раз в 3 дня пылесосить голые полы.
Очисник повітря Philips 2000 серії видаляє 99,97% алергенів

Бездействие – не вариант. Поэтому начните с собственного дома и безопасности своей семьи. Вполне эффективный и простой способ контролировать и улучшать качество воздуха в вашей квартире или доме – установка специального гаджета для очищения воздуха. Как работает механизм очистки в современных устройствах? Например, компания Philips запатентовала технологию очищения Vita Shield Intelligent Purification System (IPS) и использует ее в своих устройствах для очищения домашнего воздуха. Устройство имеет три вида фильтров и очищает воздух в помещении от самых мелких загрязняющих частиц размером до 0,003 um (0,000003 мм), которые в 100 раз меньше PM2.5.

Сначала фильтр предварительной очистки устраняет крупные частицы, а затем фильтр с активированным углем удаляет запахи и летучие органические соединения. После этого фильтр HEPA устраняет сверхмелкие частицы размером 0,003 um, в частности аллергены, пыль, бактерии и вирусы
В заключение отметим – очень мотивирует тот факт, что современные технологии позволяют решить проблему чистоты воздуха как за окном, так и в помещении, дома и в офисе довольно простым путем. Если все мы будем придерживаться простых правил: меньше использовать автомобили, сортировать мусор, уменьшим потребление пластика, осознаем необходимость иметь в доме не только систему очистки воды, но и воздуха – наш мир определенно станет чуточку лучше.