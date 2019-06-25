⚡ Федор Гречанинов назначен директором по стратегии и развитию бизнеса МГУ

Сегодня, 25 июня, на сайте «Медиа Группы Украина» появилось сообщение о том, что к команде холдинга с 1 июля присоединяется Федор Гречанинов. Как известно, последние 7 лет он работал в группе StarLightMedia. С 2012-го года был директором по стратегическому развитию группы, с 2013-го также отвечал за развитие цифрового бизнеса и за доходы с рынка платного телевидения. Также он работал на руководящих должностях в компаниях: «Сократ», Mosaic Investments, Griffon Capital, «Альфа-Капитал», «Альфа-Банк».

Евгений Бондаренко, директор «Медиа Группы Украина» комментирует назначение так: «Цифровой бизнес и развитие платной дистрибуции контента – одно из ключевых направлений стратегического развития «Медиа Группы Украина». Поэтому опыт и экспертиза Федора Гречанинова в этих сферах, и его признанная всем рынком способность видеть и анализировать актуальные тренды в индустрии, крайне важны для нас».

Федор Гречанинов, директор по стратегии и развитию бизнеса«Медиа Группы Украина», уверен, что новое назначение – серьезный, но интересный вызов: «В нашей индустрии сейчас – время вызовов. Время частых и быстрых смен технологий, бизнес-моделей, подходов, эффективных стратегий. Удержание и развитие лидерства в таких условиях – сложная и одновременно исключительно интересная задача. Я с большим оптимизмом присоединяюсь к группе для того, чтобы помочь команде с решением этой задачи».

Также «Телекритика» сообщала о том, что новой руководительницей телеканала «Прямой» стала ведущая Светлана Орловская.

Фото: Mediasat