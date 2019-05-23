▶Дзидзьо: «Не представляю накрутку голосов в «Голос. Діти»

Накануне большой премьеры проекта «Голос. Діти 5», в студию «Сніданку з 1+1» пришел артист, композитор, звездный тренер шоу – Дзидзьо, с которым «Телекритика» не так давно имела честь пообщаться лично.

Артист поделился с телезрителями своими впечатлениями от слепых прослушиваний, отметив сильные вокальные данные участников и добавив, что искал в свою команду юных вокалистов с ангельскими голосами.

«Я все время говорил: «Боже, спасибо, что ты показываешь чудеса на земле». На этом шоу какая-то невероятная энергия, чувства переливались от тех детей, они открывали во мне новые нотки. Душа по-другому реагирует, глаза слезились от каждого выступления», – делится эмоциями Дзидзьо.

Также ведущие в студии попросили артиста прокомментировать скандал, который недавно случился на российском «Голос. Дети». Там в результате накрутки голосов победила дочка певицы Алсу – Микелла Абрамова.

«Это делалось наверняка не с добрыми намерениями, а когда недобрые намерения – соответствующие и последствия. У нас в украинском проекте это априори невозможно. Знаете, во время съемок «Голос. Дети», принимая решение в отношении участников своей команды, я порой даже сомневался и советовался с продюсерами, мне только сказали – «чувствуй сердцем»», – отметил артист.

Смотрите первый выпуск единственного в Украине детского вокального шоу «Голос. Діти» в это воскресенье, 26 мая, в 21:00 на телеканале «1+1».

Фото; «1+1»