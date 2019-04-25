📺 Discovery «тайно» снизили цены на каналы в 3 раза, но клиентов не прибавилось. Почему?

Группа Discovery Networks пошла на значительные ценовые уступки украинским провайдерам платного телевидения. Стоимость прав на пакет из 9 телеканалов для новых провайдеров снижена в три с лишим раза. Вместо $20 тысяч в месяц за 9 каналов группы при минимальной гарантии 10 тысяч абонентов, компания предлагает подписать контракт по цене $6 тысяч за это же количество каналов при той же гарантии в 10 тысяч абонентов. Таким образом, один телеканал в перерасчете на одного абонента может обходиться провайдеру в 7,5 центов вместо 20 центов.

Данную информацию «Телекритика» узнала из собственных источников на рынке. Возможной причиной снижения цены стало желание компании увеличить количество контрактов с украинскими провайдерами. Кто получил скидку и как на это реагируют другие провайдеры, читайте далее.

Лед тронулся?

По сведениям «Телекритики», предложение с заниженной ценой от Discovery Networks получил запущенный в прошлом году ОТТ-оператор Omega TV. Сервис предоставляет свои услуги исключительно ISP-провайдерам, у которых нет собственной ТВ-услуги, и работает с ними по партнерской модели, делясь половиной дохода. Примечательно, что несмотря на уступки по цене, оператор так и не подписал соглашение с группой – телеканалы Discovery отсутствуют в ТВ-пакетах Omega TV. «Заниженное» предложение поступило экс-директору сервиса Александру Глущенко (1 марта его в компании сменил Александр Федоровский). В комментарии «Телекритике» Глущенко не захотел подтвердить или опровергнуть данную информацию, в Omega TV наш запрос оставили без ответа.

Пойти на солидные уступки группу могла заставить ситуация на украинском рынке – Discovery Networks вытесняют другие платные международные телеканалы с более гибкой ценовой политикой. Обычно цены на каналы Discovery были выше остальных платных каналов в 1,8–2 раза: если цена за платные каналы других международных правообладателей колеблется в пределах 7–12 центов, то в Discovery – около 20 центов. Сегодняшнее предложение Discovery Networks включает: Discovery Channel, Discovery Science, Discovery World, Discovery HD Showcase, Animal Planet, Investigation Discovery Xtra, Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport News.

Discovery Networks – одна из первых международных телегрупп, которая зашла на украинский рынок платного телевидения. Это произошло в 2000 году и все эти годы телегруппа позиционировала себя как правообладатель премиум-каналов. Статусность компании всячески позиционировалась менеджментом. Например, еще шесть лет назад автор материала был свидетелем того, как менеджеры Discovery на одной из крупных медийных конференций хвастались поселением в 4-звездочном отеле, объясняя это тем, что заселяться в отель ниже трех звезд менеджерам группы запрещала политика компании.

За последние 5 лет в компании изменилось многое. Прежде всего – позиционирование вещателей: познавательные телеканалы группы с каждым годом становились все более развлекательными. Но вместо расширения аудитории группа растеряла своих преданных поклонников, которые искали спасение от развлекательных телеканалов в познавательном телевидении. Проблемы появились и у каналов Eurosport – они растеряли права на футбольные трансляции – самые смотрибельные в спорте.

Менеджеры Discovery 6 лет назад на одной из крупных медийных конференций хвастались поселением в 4-звездочном отеле, объясняя это тем, что заселяться в отель ниже трех звезд менеджерам группы запрещала политика компании.

Серьезные проблемы на украинском рынке у компании начались после девальвации гривны в 2014 году. Летом 2016-го компания закрыла свой офис в Украине (который также отвечал за Молдову, Беларусь и Прибалтику), а также отказалась от версий двух своих телеканалов с украинской рекламой (локальная реклама продавалась на каналах Discovery Channel и ТLC). В Киеве остался только представитель компании. Хотя в мире компания последние годы только расширялась. В 2015-м холдинг стал единоличным собственником французской группы Eurosport, а в 2017-м – приобрел американскую группу Scripps Networks, которая, в частности, выступает правообладателем платных телеканалов Food Network и Travel Channel (на украинском рынке эти каналы присутствуют, но продаются пока отдельно от каналов Discovery).

После девальвации гривны в 2014-м выдержать контракты, привязанные к валюте, могли только большие провайдеры. По сведениям «Телекритики», сегодня у компании не больше 30 контрактов с украинскими провайдерами. Хотя в лучшие годы их могло быть до 100. Discovery Networks в последние годы ориентировалась только на крупных игроков платного телевидения. В первую очередь группа ориентировалась на контракты «большой шестерки» провайдеров («Воля», «Триолан», «Ланет», Viasat, Oll.TV и Megogo). Например, «Воля» приносит группе не менее половины всех доходов от дистрибуции в Украине. С группой «Триолан» у компании не сложилось сотрудничество еще около 6 лет назад, после того как провайдер перешел в лоукост-сегмент. А в начале 2018-го с группой расторг контракт ОТТ-оператор Oll.TV, также каналы группы ушли со спутниковой платформы Xtra TV. Это была весьма весомая потеря для телегруппы – контракт не возобновлен до сих пор.

Один из тогдашних менеджеров «Медиа Группы Украина» (куда на то время входили Oll.TV и Xtra TV) в начале прошлого года комментировал расторжение контракта с Discovery Networks следующим образом: «В познавательной категории сейчас очень большой ассортимент и конкуренция, очень подтянулись вверх каналы других правообладателей, поэтому каждый контент должен быть адекватен по цене. Discovery по смотрению весьма скромен в этом ассортименте, но его экономика не адекватна востребованности и вкладу. С Eurosport такая же история, только смотрение еще ниже, так как сама ниша спорта менее востребована. Будет гибкая коммерческая политика – будут каналы. Eurosport – это теннис, велогонки, биатлон (все сезонно) и снукер. Немножко Олимпиады раз в два года может поместиться. И все бы ничего, можно с этим жить, если бы правообладатель реально понимал, что в Украине это ниша и есть зритель, но его мало, при этом это лояльный зритель. Мы предлагали купить Eurosport a la carte (поштучно. – Ред.) в ОТТ, как делаем это с «Футбол 1/2», и та малая часть любителей спорта была бы счастлива, и бизнес сложился бы. Но политика продаж – только по CPS в массовых пакетах, что убивает всю экономическую целесообразность. И я не говорю даже про HD-версии, которые для спорта актуальны, которые еще больших денег стоят. И это на фоне нулевой промоподдержки продукта».

Мы предлагали купить Eurosport a la carte в ОТТ, как делаем это с «Футбол 1/2», и та малая часть любителей спорта была бы счастлива, и бизнес сложился бы. Но политика продаж – только по CPS в массовых пакетах, что убивает всю экономическую целесообразность.

По информации «Телекритики», после расторжении сделки с Oll.TV, в Discovery Networks решили расширить сотрудничество с группой «Ланет» – третьим кабельным провайдером по объему абонентов. Данную информацию фактически подтвердила «материнская» компания – «Сеть Ланет», но в компании уверяют, что это всего лишь стечение обстоятельств. «Наши переговоры с Discovery в начале прошлого года не были связаны с отключением последних из OLL.TV. Эти события просто совпали по времени. Сейчас «Сеть Ланет» сотрудничает непосредственно с представительством Discovery, офис которого находится в Лондоне. Процесс переговоров был длительным и сложным, ведь сопровождался затягиванием по времени, что связано с передачей документов в другую страну, проблемой различных часовых поясов и т. п. Результатом этих длительных переговоров стал запуск каналов группы Discovery в нашей сетке вещания в начале 2018», – разъяснили в «Ланет» в ответ на запрос «Телекритики».

У провайдера не сообщили «Телекритике» стоимость каналов Discovery, но дали понять, что столь весомых скидок, как у Omega TV, они не получали: «К сожалению, мы не можем разглашать информацию о ценах. Но подтверждаем, что стоимость прав для одного абонента отличается на ощутимую цифру. Цена за каналы группы Discovery для украинского рынка достаточно высокая. Поэтому при формировании ТВ-пакетов мы можем включать их только в дорогие пакеты. При этом мы считаем, что далеко не все телеканалы группы сейчас стоит включать в сервис. Ведь потенциальное подорожание услуги, связанное с расширением присутствия каналов Discovery, ляжет на всех пользователей ТВ-пакета. Поэтому мы остановились на минимальном комплексном предложении из пяти каналов, которые выбирали с учетом рейтинга и качества контента».

Вычислить популярность телеканалов группы Discovery помогла собственная система измерений, основанная на ОТТ-услуге «Ланет.TV». Абоненты премиум-пакетов обычно спрашивают о каналах Discovery больше, чем об остальных премиум-телеканалах, но по телесмотрению каналы Discovery значительно проигрывают конкурентам: «По опыту «Сети Ланет» можем сказать, что о каналах группы Discovery потенциальные пользователи премиальных пакетов спрашивают часто. То есть наличие этих каналов может быть весомым критерием при выборе поставщика услуг в целом и ТВ-пакета в частности. Для проверки этой гипотезы мы уже некоторое время проводим опрос в сервисе «Ланет.TV». Пользователям предлагается ответить, какие премиальные каналы, по их мнению, должны быть в платных пакетах ТВ. На данный момент ответы распределились следующим образом: Discovery – 44%, другие – 25%, Viasat – 14%, FOX – 6%, Sony – 4%, Travel – 4%. Другой вопрос: насколько абоненты пользуются возможностью смотреть такие премиальные каналы. Согласно нашей статистике, доля просмотров этих каналов незначительная по сравнению с топовыми. Речь идет как об отдельно взятых каналах группы Discovery, так и об их суммарном показателе».

Телеканалы группы Discovery также не особо пользуются популярностью в системе рейтингов BigDataRating (объединяет данные телесмотрения ОТТ-абонентов «Воли», «Триолана» и YouTV) – в топ-30 едва попадает два вещателя.

Игнорирование и пиратство

В Discovery заинтересованы в работе исключительно с крупными игроками платного телевидения, игнорируя мелких провайдеров, рассказывает глава Союза кабельного телевидения Александр Швец. Цена 7 центов за канал против нынешних 20 центов могла бы привлечь новых клиентов – ряд маленьких провайдеров готовы платить Discovery такую цену. «Обычно больших правообладателей телеканалов не интересуют маленькие провайдеры с абонентской базой 400–500 абонентов. Поскольку минимальные гарантии начинаются с 1000 абонентов. Группа Discovery – не исключение. Хотя знаю провайдера с абонентской базой в 400 пользователей – они согласились бы платить Discovery те же 7 центов за канал с абонента, что в пересчете платят большие провайдеры. Выход из этой ситуации для больших правообладателей может быть в следующем – понизить мингарантию или позволить оплачивать стоимость каналов по мингарантии, например, трем провайдерам с базами условно по 400–500 абонентов. Правообладателю придется только предоставить каждому из трех провайдеров по карточке с кодом доступа», – предлагает глава СКТУ.

Discovery действительно игнорирует мелких игроков и этому есть конкретный пример. У гендиректора киевского интернет-провайдера Pautina.NET Александра Арутюняна был негативный опыт общения с телегруппой – ее менеджеры предложили заполнить огромную анкету, после чего перестали отвечать провайдеру: «У нас кроме партнерских ТВ-сервисов есть и своя услуга IPTV – Рautina.TV. На рынке ТВ-услуг мы достаточно мелкий игрок. Для получения коммерческого предложения нам было предложено со стороны Discovery заполнить анкету, где кроме информации об абонентской базе нас попросили раскрыть наши финансовые показатели и ряд другой информации, которая является коммерческой тайной. Я, заполняя анкету, внес только те данные, которые требуются для получения коммерческого предложения для оценки со своей стороны надобности этих телеканалов в своих пакетах услуг и просчета рентабельности. После чего ответа от компании не поступило. Попытку я делал дважды и не получил даже коммерческого предложения для возможного сотрудничества. Предполагаю, что в их компании не заинтересованы работать с маленькими провайдерами, которые готовы платить деньги за их каналы. Тогда как другие правообладатели идут нам на встречу, у них другой подход к формированию взаимоотношений с клиентом и цены. На тебя смотрят с позиции потенциального клиента, который пришел с деньгами и не мешают быть игроком на рынке».

Для получения коммерческого предложения Discovery предлагает заполнить анкету, где кроме информации об абонентской базе нас попросили раскрыть наши финансовые показатели и ряд другой информации, которая является коммерческой тайной... После чего ответа от компании не поступило.

Также у Discovery весьма специфическая система оплаты. «Меня удивила система оплаты у группы Discovery – мне было предложено на выбор возможность оплаты напрямую в валюте и второй вариант – оплату через украинскую компанию по актуальному курсу, но с наценкой в 10%. Я не получил информации от них о перечне прав. Предоставляют ли права на отложенный просмотр своих телеканалов – на кетчап и тайм-шифт, осталось вопросом», – добавляет Александр Арутюнян. Возможное ограничение на передачу прав на отложенный просмотр может быть связано с тем, что на телеканалах Discovery много повторов, отложенный просмотр позволил бы абонентам это обнаружить самостоятельно.

Стоить также отметить, что Discovery весьма инертны в случаях пиратства каналов. Вещателей пиратят не только в интернете, но и спутнике. Доступные на спутнике сигналы телеканалов в кодированном виде последние два года стали шериться – пиратам было слито кодирование каналов в PowerVu. Как результат, китайские тюнеры за $20 позволяют смотреть каналы Discovery в некодированном виде. «Выросло поколение телезрителей, которые думают, что Discovery – это бесплатные телеканалы», – разъясняет один из участников рынка. Почему компания за два года не сменила кодирование, неизвестно.

Региональный представитель группы Владимир Зинченко отказал в комментарии. «Телекритика» готова предоставить телегруппе площадку для ответа.

Фото: pexels