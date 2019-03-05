⚡ Александра Глущенко уволили из Omega TV

Александр Глущенко был уволен с должности генерального директора ОТТ-сервиса Omega TV 1-го марта. Соответствующее решение было принято на общем собрании участников ООО «Омега ТВ». Новым генеральным директором назначен Александр Федоровский, основатель компании-производителя телекомоборудования NG Optics. Об этом Omega TV сообщил сегодня, 5 марта, в письме к партнерам.

Причины увольнения не уведомляются. Он был назначен на эту должность в июне 2018-го. Александр Глущенко отказал «Телекритике» в комментарии.

ОТТ-сервис Omega TV был запущен весной 2018-го, компания работает в BTB-сегменте, предоставляя интернет-провайдерам ТВ-услугу по партнерской модели. Основателем сервиса значится магистральный оператор «Омега Телеком». В госреестре 51% компании владеет Олег Шевчук – собственник «Омега Телеком», 49% принадлежит провайдеру «Максимум.Нет».

Александр Глущенко — сооснователь тематических сайтов Mediasat.ua и Protv.ua, в 2013–2016 был гендиректором производителя цифровых медиаплееров Dune HD. Кроме того, Глущенко – член общественных и экспертных советов при Нацсовете, Мининформполитики и Госкино, а также около 3 лет он является кандидатом в члены Нацсовета по квоте парламента.

Фото: скриншот ТСН