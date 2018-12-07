Дело не в «Оле»: Виктория Бурдукова покидает «Новый канал»

В перечне творческих заслуг Виктории Бурдуковой – появление на экранах таких проектов, как «Ревизор», пост-шоу «Страсти по Ревизору», а также социального реалити «Ревизор: Магазины». Именно появление бренда «Ревизора», форматом которого сегодня продолжают интересоваться продакшены других стран, Виктория называет своим главным достижением за годы работы на «Новом канале».

По словам топ-менеджера, ее уход никак не связан с уходом Владимира Бородянского, закрытием ток-шоу «Оля» либо прочими трансформациями в StarLightMedia. Даже наоборот, Владимир Бородянский и Владимир Локотко всячески уговаривали Викторию остаться.

«Я 20 лет работаю на одном и том же предприятии, живу «Новым каналом» и, честно говоря, немножко устала. Хочется попробовать что-то еще. У меня есть идея одного проекта, которым займусь прямо сейчас. Потому что ничего не делать не смогу. Но я готова разговаривать о каких-то дополнительных вариантах сотрудничества с разными людьми», – прокомментировала свой уход Бурдукова, передает пресс-служба «Нового канала».

При этом, Виктория сообщила ранее, что сейчас учится благодаря Facebook и Google составлять резюме, что значит – уходит Бурдукова в никуда. Топ-менеджер также отметила, что рассматривает любые варианты и предложения. И тут остается лишь гадать, в какой отрасли вскоре опять появится Виктория.

Телеканал пока не уточняет, кто займет место Бурдуковой в ТО №1.