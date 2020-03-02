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Ангелина Карякина будет отвечать за диджитализацию «Суспільного»

от Telekritika
От Telekritika 172
Главная ТВБизнес Ангелина Карякина будет отвечать за диджитализацию «Суспільного»

Она будет заниматься стратегическим планированием и координацией всех платформ с диджитал-платформой.

Медиаменеджер и журналист Ангелина Карякина присоединилась к команде «Суспільного», передает пресс-служба. Она будет заниматься стратегическим планированием и координацией всех платформ с диджитал-платформой. Также будет отвечать за конвергентность процессов и создание единого ньюзрума телерадиокомпании.

Ранее Ангелина Карякина работала главным редактором hromadske, однако 31 января 2020 года она покинула эту должность из-за разности взглядов с руководством организации.

В официальном комментарии Карякина отметила: «Я буду заниматься построением взаимосвязей, из которых должна будет вырасти единая мультимедийная редакция, имеющая видение журналистики общественного интереса и способная рассказывать по-настоящему сложные истории понятным языком, в привлекательных и гибких диджитал-форматах. На самом деле это то, что делало «Суспільне» последние пять-шесть лет. Поэтому я не чувствую себя совершенно новым человеком в этой компании, и цели не кажутся мне новыми. Это логичный, но и по-настоящему крутой, масштабный вызов для меня. Его можно воплотить только в команде, и я очень благодарна «Суспільному» за приглашение».

Напомним: ранее стало известно, что «Суспільне» повідомляє про арешт рахунків через борг в понад € 10 млн.

Фото: Facebook Ангелины Карякиной

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