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Ангелина Карякина покидает «Громадське телебачення»

от Telekritika
От Telekritika 657
Главная Новости Ангелина Карякина покидает «Громадське телебачення»

Это личное решение журналистки.

31 января стало известно, что Ангелина Карякина покидает должность главного редактора «Громадського телебачення». Об этом сообщает пресс-служба медиа.

«К сожалению, у нас с руководством организации разные взгляды на ее будущее. Невероятно больно идти из редакции, которую мы собирали 4 года и которая, без преувеличения, – лучшая независимая мультимедийная редакция страны. Работать и расти вместе с таким коллективом было настоящим профессиональным авансом и, без лишнего пафоса, величайшей честью для меня. Я остаюсь членом ОО и буду дальше работать для того, чтобы эта организация могла выполнять свою миссию и заниматься настоящей независимой журналистикой», – комментирует ситуацию Карякина.

«Мне очень жаль, что Ангелина покидает редакцию, которую несколько лет формировала, а многих фактически вырастила. Для hromadske это большая потеря, ведь Ангелина – пример профессиональной работы по самым высоким мировым стандартам журналистики, а также в абсолютной синергии с миссией и ценностями организации», — прокомментировала уход Карякиной Председатель ОО Юлия Банкова.

Ангелина Карякина работала на hromadske с 2015 года. Конкурс на должность главного редактора hromadske будет объявлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба.

Напомним, с 22 декабря председателем общественной организации «Громадське телебачення» вместо Натальи Гуменюк стала Юлия Банкова. Решение было принято Программным советом ОО во время ежегодного планового заседания. Об этом сообщает пресс-служба организации. Юлия Банковая – одна из основательниц hromadske, шеф-редактор и ведущая программы «Нині вже».

Фото: Facebook Ангелины Карякиной

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