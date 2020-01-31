Ангелина Карякина покидает «Громадське телебачення»

31 января стало известно, что Ангелина Карякина покидает должность главного редактора «Громадського телебачення». Об этом сообщает пресс-служба медиа.

«К сожалению, у нас с руководством организации разные взгляды на ее будущее. Невероятно больно идти из редакции, которую мы собирали 4 года и которая, без преувеличения, – лучшая независимая мультимедийная редакция страны. Работать и расти вместе с таким коллективом было настоящим профессиональным авансом и, без лишнего пафоса, величайшей честью для меня. Я остаюсь членом ОО и буду дальше работать для того, чтобы эта организация могла выполнять свою миссию и заниматься настоящей независимой журналистикой», – комментирует ситуацию Карякина.

«Мне очень жаль, что Ангелина покидает редакцию, которую несколько лет формировала, а многих фактически вырастила. Для hromadske это большая потеря, ведь Ангелина – пример профессиональной работы по самым высоким мировым стандартам журналистики, а также в абсолютной синергии с миссией и ценностями организации», — прокомментировала уход Карякиной Председатель ОО Юлия Банкова.

Ангелина Карякина работала на hromadske с 2015 года. Конкурс на должность главного редактора hromadske будет объявлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба.

Напомним, с 22 декабря председателем общественной организации «Громадське телебачення» вместо Натальи Гуменюк стала Юлия Банкова. Решение было принято Программным советом ОО во время ежегодного планового заседания. Об этом сообщает пресс-служба организации. Юлия Банковая – одна из основательниц hromadske, шеф-редактор и ведущая программы «Нині вже».

Фото: Facebook Ангелины Карякиной

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