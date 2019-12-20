Главой «Громадського телебачення» стала Юлия Банковая 

С 22 декабря председателем общественной организации «Громадське телебачення» стала Юлия Банковая. Решение было принято Программным советом ОО во время ежегодного планового заседания. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Юлия Банковая – одна из основательниц hromadske, шеф-редактор и ведущая программы «Нині вже».

До этого организацию 4 года возглавляла Наталья Гуменюк. Теперь она будет исполнять обязанности заместителя главного редактора по партнерству и продолжит свою журналистскую деятельность на hromadske.

О новом назначении она поделилась в Facebook: «Я меняю свою роль на hromadske. Долгожданно возвращаюсь к более творческой работе – заместителя главного редактора по партнерстве».

Гуменюк также остается руководительницей проекта hromadske international.

«Быть ​​председателем организации – это честь и ответственность. Немалая часть работы председателя организации эти годы касалась поиска финансирования, поэтому меня действительно радует, что есть кому за это взяться. Четыре года в очень интенсивных условиях – таки срок. Кроме того, на hromadske сейчас самая сильная редакционная команда, которая на этом этапе сама себе дает совет», – отметила экс-глава hromadske.

Фото: hromadske

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