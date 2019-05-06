Александр Ткаченко: «Эта избирательная кампания задала новый тренд, как для политиков, так и для медиа»

«Телекритика» публикует ключевые тезисы Александра Ткаченко, прозвучавшие в качестве ответов на вопросы во время Q&A, касающиеся предвыборной и послевыборной ситуации в медиа и не только. Публикуем ответы Александра Ткаченко в виде прямой речи.

Предвыборная кампания

Я рад исходу этих выборов. Потому что это – окно возможностей. Выбор народа. И трендсеттерная история. И не только для постсоветского пространства. Да, сейчас «Слугу народа» очень активно смотрят в РФ и, может, начинают думать так же, как и наши избиратели.

Но важнее другое. Мы, как украинцы, сделали свой выбор. И он во многом связан не только с надеждой. Я, к примеру, был обеспокоен тем, во что превратилась предвыборная кампания в последние несколько недель. Это была истерика вроде «Думай – иначе все пропало» у сторонников Петра Порошенко, среди которых было много людей, которых давно знаю лично, и с некоторыми даже дружил.

И когда возникали дискуссии с некоторыми из них, я их спрашивал – вы понимаете, что для России это удар ракеты дальнего поражения? Страшный удар? Посильнее, чем постоянные стенания Порошенко о том, что он один может что-то там ответить Путину. Потому что Зеленский – русскоязычный парень, но украинский патриот, с европейскими ценностями, которого в первом туре поддержало большинство, а во втором – практически все области, кроме одной, – является для них более страшным вызовом, к тому же он не принадлежит к классу людей, которые имели дело с постсоветским пространством. Он – не олигарх, хоть и сделал в бизнесе себя сам, без фабрик в РФ и без политического прошлого, к которому можно прицепиться – нет, он человек явно либеральных взглядов, при этом пользуется популярностью и поддержкой у большого количества украинцев, он гораздо более прагматичный, терпимый и молодой, с быстрым умом... Чего вы еще хотите? В ответ – «а мы боимся». Чего? Коррупции? Потери страны, часть которой под оккупацией?

За Зеленского проголосовало почти 75% населения – это огромный уровень ожидания и показатель того, что раскола в стране не будет

И я понял по аргументам своих оппонентов, что злость в их поведении и публичных проявлениях – это страх, преодолевать который будет очень сложно. Потому что на самом деле все эти мемы про 25% говорят о том, что нагнетание обстановки и интриги будут продолжаться. Хотя я очень надеюсь, что после избирательной кампании будет спад ажиотажа.

Данная кампания со стороны Порошенко была направлена на раскол страны – тех, кто как бы лучше, умнее и красивее, и тех, кто просто хочет мыслить иначе. Она попахивала очень «вождистскими» настроениями и провоцировала агрессию. Уходящий президент готов был быть всеми одновременно – и министром обороны, и главой НБУ, и МИДа, финансов... И приучил бояться своих сторонников. Если не он – то кто же... Поэтому тот, кто против него, – тот враг. И по дороге еще разбрасывание манипуляций и интриг. Я после первого тура был вынужден, например, взять охрану, потому что получил достаточное количество прямых угроз жизни.

Ненависть, которую сеял Порошенко, стоит оставить в прошлом. В избирательной кампании. Ему и тем, кто сеял эти гроздья ненависти, отвечать на другом суде. Мы в одной стране живем. И эту страницу надо перевернуть. Нам хватит разбрасывать камни. Пора собирать.

Роль «Плюсов»

Я думаю, ни за сколько голосов из 75 %, проголосовавших за Владимира Зеленского, он не должен нас благодарить. Он должен поблагодарить людей, которые смотрели наш канал в том числе, а также тех, кто смотрели «Прямой» и другие каналы. Мы не являемся гарантом или инструментом, который меняет точку зрения людей по поводу политического выбора. Да, мы меняем их взгляды с точки зрения ценностей или оценки ситуации, но явно не по поводу конкретного человека. И, возможно, мы были фактором сдерживания против вранья Порошенко. Разные мониторинги показывают, что мы достаточно корректно освещали избирательную кампанию в новостях.

На мой взгляд, сам политик в первую очередь ответственен за то, каким его увидели зрители на ТВ. Зеленский давно уже лицо украинского ТВ, и доверие к нему сформировалось благодаря его таланту и команды «Квартала».

Выводы, которые мы должны сделать

После выборов уже прозвучали заявления некоторых политиков о необходимости изменения медийного законодательства в связи с этими выборами, мол, медиа сильно на них повлияли. Но, мне кажется, не все понимают, что на самом деле произошло. Да, победивший кандидат – медийное лицо. Да, он был на телевидении, причем не только на нашем канале. И этот медийный образ строился 15 лет. Поэтому вопросы не к медиа, а к медийному человеку, который пользуется доверием и решил стать политиком. Да, есть «Слуга народа» и все остальное, но не было бы этих 15 лет – не было бы и сегодняшней ситуации. Она во многом уникальна.

Новый мир, новый образ и новые вызовы

Уверен, главное – новый президент не будет звонить на каналы и просить поставить запись поздравления с Новым годом или Пасхой, как это обычно происходило, или строить интриги с лицензиями. Он зайдет в Facebook, Instagram и сделает то, что должен сделать любой нормальный современный политик. Мир изменился, и последняя наша избирательная кампания именно об этом, ее будут изучать политологи, журналисты с точки зрения ожиданий украинцев и того, как она проходила. Потому что в новой, цифровой реальности один ролик, который просмотрело 15 млн человек, замечу, по собственной воле, – это не сравнить с телевидением, на котором даже в пик ток-шоу «Право на владу» просмотр на одном канале – даже на нашем самом популярном в апреле канале – составлял около 7 млн человек. Наверное, эта и последующая парламентская кампания – последние, когда ТВ играло все еще большую роль. Дальше влияние традиционных медиа будет только падать.

Хватит уже этих обращений перед Новым годом и этой совковой сакрализации власти. Поэтому я сознательно решил объявление Зеленского поставить перед Новым годом. Это все-таки большое событие. Ну и провокация, конечно. Ведь Новый год можно праздновать и без речи президента

Язык коммуникации в современном мире иной. Доверие строится не на средствах коммуникации, которыми являются ТВ или социальные медиа, а на доверии к личности. Вопрос в доверии и ожиданиях. Это самый главный сегодня определяющийся фактор успеха.

Хватит уже этих обращений перед Новым годом и этой совковой сакрализации власти. Поэтому я сознательно решил объявление Зеленского поставить перед Новым годом. Это все-таки большое событие. Ну и провокация, конечно. Ведь Новый год можно праздновать и без речи президента. Потому что в Европе такие обращения лидеров стран идут днем или вечером. Да и этой дискуссии уже как пару лет. Одно могу сказать точно – на «Плюсах» этих совковых рудиментов больше не будет, так что следите за будильником перед отсчетом часов на Новый год.

А что касается многочисленных дней памяти в нашей стране: делать из этого каждый месяц по дню-два траурные дни на ТВ – это явный перебор. Первым делом нужно информировать население, о чем, собственно, речь, почему так произошло – например, день выселения крымских татар, и как подобного не повторить. Вот это важно.

Я уверен, что с ценностной точки зрения Владимир Зеленский никогда не позволит и попытки влияния на медиа. Ну а мы как не были проправительственным каналом, так и не собираемся им быть. Мы всегда пытались относиться к власти с определенной долей скепсиса и недоверия, потому что в этом одна из важных ролей медиа.

По поводу «Квартала»

За это время подросло новое поколение актеров и авторов и в «Квартале», и в «Лиге смеха», и думаю, они смогут заменить Владимира. «Квартал» силен коллективом, который в Администрацию президента уж точно не пойдет. (Смеется.) Я пару раз участвовал в их обсуждениях, недолго, правда, больше получаса я не выдерживал, поскольку это коллективное творчество и, вы понимаете, – все имеют равное право голоса и креативят до закипания мозга. Также уверен, что они будут продолжать критиковать власть.

Мы в серьезном партнерстве с «Кварталом», но мы не «кварталозависимые». Продуктов «Квартала» у нас в прайме меньше 15% в неделю. Наш самый рейтинговый проект – ТСН. За ним идут шоу выходного дня, вроде «Танцев» и «Голоса», следом – сериалы

Повлияет ли на рейтинги уход Зеленского из «Квартала»? Жизнь покажет. Но вот у них появилось два новых актера, достаточно перспективных – Ткач и Ласточкин.

Мы в серьезном партнерстве с «Кварталом», но мы не «кварталозависимые». Продуктов «Квартала» у нас в прайме меньше 15% в неделю. Наш самый рейтинговый проект – ТСН. За ним идут шоу выходного дня, вроде «Танцев» и «Голоса», следом – сериалы.

О будущем 1+1 media

Я в Администрацию точно не пойду и в Министерство информполитики тоже. (Смеется.) Его вообще закрыть нужно, потому что смысла в нем не вижу никакого. Они нам присылают бумажки с завидной регулярностью о том, чтобы мы разместили какой-то социальный ролик. Если в этом смысл деятельности целого министерства – я не понимаю, зачем оно.

В ближайшем будущем я планирую думать о тех трансформациях и вызовах, которые стоят перед медиагруппой. Хотя похода во власть не исключаю. Все-таки, с одной стороны, чувствую ответственность за эти выборы, с другой, впервые понимаю, что может быть все честно и в соответствии с европейскими ценностями во власти. К слову, ни я и никто из нашей команды не входил в штаб кандидата Зеленского. Да, мы иногда встречались, обсуждали какие-то вопросы, но искушения приобщиться к этой кампании мы, в целом, все-таки избежали. Не в пример другим конкурентам.

Доходы, которые компания получит от данных выборов, являются разовыми, они открывают определенные окна возможностей, но в следующем году их не будет. Мы – бизнес, и мы не можем считать этот заработок классическим доходом. У нас свои планы, независимые от выборов и политической ситуации в стране.

Ключевые вызовы, которые стоят перед нами

Не нужно ходить далеко и что-то выдумывать – в Европе за последние годы местные телегруппы вынуждены были перед напором стриминговых платформ предпринимать свои неожиданные шаги. И следующий этап, который будет уже в этом году и следующем актуальным для нас, касается именно этого направления. Мы перезапустили 1+1 video, изучаем эффект, и уже понятно, что в разрезе ближайших нескольких лет это будет для нас существенным вызовом. Netflix уже здесь, скоро будет Amazon, после – Disney+ со своей платформой, дальше – WB и другие, все они будут здесь, наверняка, с русскоязычным контентом. Для компаний, которые производят локальный контент, это очень серьезный вызов. Но и новые возможности. Традиционное ТВ даже в Украине через пять лет никогда уже не будет прежним.

Эфир «Право на владу»

Мы звали Петра Порошенко в эфир ток-шоу последние полгода, причем даже предлагали встреться в студии исключительно с журналистами, без неприятных ему людей. Молчок. И вот, идет эфир, никто не ждал президента, он неожиданно появляется, будучи в курсе, что Зеленский в Париже. Это простая подлость.

Недвижимость в залоге

Здание, где мы сейчас находимся и которое принадлежит компании «Подол-недвижимость», не связанной с «1+1 медиа», – да, оно было в залоге у НБУ. Как обеспечение кредита, выданного «Приватбанку». Но это отдельное предприятие. И нас связывают договорные отношения. Кредиты, которые брал «1+1 Продакшн» под залог разных активов – интеллектуальные права, оборудование – давно погашены.

Залогов нет.

Ситуация с регулирующими органами

Президентская четверка в Нацсовете, уверен, будет продолжать делать странные телодвижения до инаугурации и до момента истечения своих полномочий, вместо того, чтобы заниматься «Зеонбудом». Я считаю, что все эти контролирующие органы, которые руководят медиа, их полномочия и возможности влиять на медиа должны быть урегулированы и крайне прозрачны, чтобы исключить возможность искушения показывать разными способами, кто в доме хозяин.

(В момент подготовки публикации стало известно, что новым членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания вместо уволенного Юрия Артеменко президент Петр Порошенко назначил руководителя департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко. «Телекритика» попросила Александра Ткаченко прокомментировать назначение.)

Еще одним доказательством того, как «искренне» Петр Порошенко передает власть Зеленскому, является его указ о назначении нового члена Нацсовета по ТВ и радио – Владимира Горковенко. Полномочия главы Нацсовета Юрия Артеменко истекали в июне. Он послушно, как и раньше это делал на своем посту, исполняет волю Порошенко – пишет указ об отставке. И в этот же день членом Нацсовета назначают сотрудника АП Владимира Горковенко – человека с сомнительной репутацией, известного куратора СМИ от Администрации президента. Порошенко, видимо, наплевать на «репутацию» его людей в Нацсовете, которые так очевидно могут стать его «орудием возмездия». Потому что еще и в результате торгов в Верховной раде по замене членов Нацсовета от парламента он будет пытаться получить «контрольный пакет» в регулирующем органе. Но думаю, у депутатов и нового президента будет достаточно оснований не допустить этой попытки узурпации контроля над телерадиопространством уходящим президентом.

До инаугурации нас будут обкладывать разными ограничителями и рамками, и это касается «Зеонбуда» в том числе. Например, так никто и не знает, кто был его собственниками и кто ими стал.

Количество каналов в Украине

Подозреваю, эта и следующая парламентские кампании будут последними, которые для традиционных медиа были существенными или очень важными. Через пять лет картина серьезно поменяется, с акцентом на социальные сети, первым делом.

Я последние десять лет говорю о том, что в Украине слишком много каналов. Этого джина выпустили из бутылки, когда разрешили цифровому монополисту «Зеонбуду» иметь 32 канала, а это слишком много. Но они либо умрут сами, поскольку поймут, что малоэффективны и работают на аудиторию преклонного возраста, которая, конечно, их с удовольствием смотрит, но потом идет и голосует за Зеленского. Вот вам эффект влияния этих каналов. И эти выборы показали, что они демократичны, реалистичны и к ним нет вопросов с точки зрения плюрализма.

Советы будущему Президенту

Стратегически, с точки зрения регулирования медиа, – все должно быть прозрачно, потому что медиа – это долгосрочный бизнес. Новый закон об аудиовизуальных услугах еще не принят, и это – предмет для размышлений. И закон о языке, который уже принят, – это тоже вызов. Но для меня важно, чтобы медиа во всей стране стали бизнесом. Я не знаю, как урегулировать эту прозрачность, потому что если все медиа станут бизнесом, появится очень сильная внутренняя саморегуляция, которая не позволит их использовать направо и налево и с нарушением журналистских стандартов.

Платный контент

Это проблема. Украинцы не готовы платить по тарифам и за контент. Да, Netflix уже зарабатывает в Украине, то есть уже небольшая часть населения готова платить. Но, в целом, по нашему опыту мы понимаем, что традиции нет, ее нужно воспитывать, плюс продолжать борьбу с пиратами. И я очень верю в то, что новые люди, которые придут за Зеленским, способны будут эти проблемы осознать и решить.

Фото: пресс-служба «1+1 медиа»