🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?
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🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 41
Главная ТВ 🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

В заснеженном Доме митрополита в «Софии Киевской» вечером в среду, 16 января, был аншлаг. Журналисты, чиновники, историки, ученые и даже потомок гетмана Кирилла Разумовского Грегор собрались для того, чтобы стать свидетелями развенчания мифов об истории украинского казачества.

Между историческими артефактами в небольшом зале на третьем этаже расположились стенды, на которых приведены некоторые факты об украинских казаках.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Фото: Анна Федорук

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Фото: Анна Федорук

К примеру, вы знали, что казаки практически никогда не носили шаровары, которые в сознании каждого украинца неразрывно связаны с этой эпохой. В качестве штанов украинские воины 17 века предпочитали кальсоны, вышитые по последней моде прямиком из Франции. Этот факт отмечен в записях французского картографа Гийома де Боплана.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

На самом деле штаны казаков выглядели так – показывает автор фильма. Фото: Анна Федорук

Таких фактов из украинской истории, переписанных Россией, на самом деле масса – уверяет гостей автор цикла фильмов «Скарби нації», исследователь истории Аким Галимов.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Аким Галимов. Фото: Анна Федорук

«Я – крымский татарин и впервые приехал в Киев в 2002 году. И тогда мне показалось, что я попал в совершенно другую страну, которая не имеет никакого отношения к Крыму. Ведь я учился в самой простой симферопольской школе, где нас учили, что история Крыма – это в первую очередь история России. И более 25 лет на такие нюансы никто особого внимания не обращал. И только сейчас, когда у нас временно не стало Крыма и практически не стало Донбасса, мы стали понимать, что история страны – это совершенно не абстрактная вещь. История – это самые настоящие квадратные метры нашей земли, но в первую очередь – это люди, которые живут на территориях и, опираясь на ряд исторических мифов, принимают решение касательно нашего будущего», – взял вступительное слово автор цикла.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Желающих первыми увидеть историческую истину в зале собралось около сотни. Фото: Анна Федорук

В зале присутствовала достаточно взрослая и серьезная аудитория.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Еда, которой предположительно питались казаки. Фото: Анна Федорук

«Это, – показывает рукой на стол Галимов,  то, что могли есть украинские казаки. И если вам рассказывали в школе, что на самом деле питались они только салом, картошкой и водкой, теперь вы можете убедиться, что это не так». Организаторы презентации попытались представить, как мог выглядеть стол казаков, если бы они жили в 21 веке. Среди блюд экспозиции – устрицы, вареники с каракатицей и сало в шоколаде.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Среди гостей я заметила ведущего «Право на владу» на «1+1» Сергея Иванова. Фото: Анна Федорук

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

А также автора ряда популярных романов, сценариста Андрея Кокотюху. Фото: Анна Федорук

Но одна из главных, наверное, целей третьего фильма «Скарби нації»  поиски булавы Богдана Хмельницкого.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Фото: Анна Федорук

«Вы знали, что та булава, которую поднимают президенты во время инаугурации, – всего лишь бутафория?» – вопрошает у зала Аким Галимов.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

В зале также можно наблюдать людей, одетых в одежду тех времен. Фото: Анна Федорук

Слова историка подтверждает и министр культуры Евгений Нищук.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Евгений Нищук подчеркнул важность возвращения настоящей истории для будущего Украины. Фото: Анна Федорук

Авторы фильма вместе с учеными с помощью сверхсовременного оборудования, электротомографа, нашли тоннель, ведущий к церкви-усыпальнице Богдана Хмельницкого в Субботове. Считается, что именно там гетман спрятал свои сокровища, среди которых могла быть и булава.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Фото: Анна Федорук

Где же находится украинская реликвия? В поисках ответа съемочная группа посетила ряд стран – США, Австрию, Польшу, Турцию и Россию.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Режиссер фильма Дарья Саричева. Фото: Анна Федорук

Примечательно, что лента была снята при поддержке Министерства информационной политики Украины.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Эмине Джапарова была, как всегда, в традиционном в костюме. Фото: Анна Федорук

«Много лет “большой сосед”, прикрываясь братством, разрушал украинскую историю, навязывая нам свою версию событий. Но сейчас украинцы хотят знать правду, и именно ради этого ведомство поддержало инициативу телеканала “1+1” снять документальный фильм об эпохе казачества и всячески способствовало этому» рассказала на презентации фильма первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Грегор Разумовский. Фото: Анна Федорук

Пожалуй, главным гостем программы был потомок гетмана Кирилла Разумовского. На кадрах из фильма можно заметить, как Грегор Разумовский едва сдерживает слезы, говоря Акиму, что то, что нашел он со своей командой, – очень личные для него вещи. О многих фактах о своем предке, будучи уже в преклонном возрасте, Грегор даже не догадывался  рассказал гость, несколько раз извинившись за незнание украинского языка.

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Фото: Анна Федорук

Впрочем, всех подробностей фильма и эмоций, которые витали в зале, не передать. Это лучше хоть раз, да увидеть. Премьера фильма запланирована уже в эту субботу, 19 января, в 20:15 на «1+1».

🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

А вот и часть команды, благодаря которой лента вышла в свет: Аким Галимов, режиссер Дарья Саричева, дизайнер Роман Онуфриенко и режиссер монтажа Александр Язвецкий. Фото: Анна Федорук

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