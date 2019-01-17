🕵📺 Аким Галимов против мифов: кем были на самом деле украинские казаки?

Между историческими артефактами в небольшом зале на третьем этаже расположились стенды, на которых приведены некоторые факты об украинских казаках.

К примеру, вы знали, что казаки практически никогда не носили шаровары, которые в сознании каждого украинца неразрывно связаны с этой эпохой. В качестве штанов украинские воины 17 века предпочитали кальсоны, вышитые по последней моде прямиком из Франции. Этот факт отмечен в записях французского картографа Гийома де Боплана.

Таких фактов из украинской истории, переписанных Россией, на самом деле масса – уверяет гостей автор цикла фильмов «Скарби нації», исследователь истории Аким Галимов.

«Я – крымский татарин и впервые приехал в Киев в 2002 году. И тогда мне показалось, что я попал в совершенно другую страну, которая не имеет никакого отношения к Крыму. Ведь я учился в самой простой симферопольской школе, где нас учили, что история Крыма – это в первую очередь история России. И более 25 лет на такие нюансы никто особого внимания не обращал. И только сейчас, когда у нас временно не стало Крыма и практически не стало Донбасса, мы стали понимать, что история страны – это совершенно не абстрактная вещь. История – это самые настоящие квадратные метры нашей земли, но в первую очередь – это люди, которые живут на территориях и, опираясь на ряд исторических мифов, принимают решение касательно нашего будущего», – взял вступительное слово автор цикла.

В зале присутствовала достаточно взрослая и серьезная аудитория.

«Это, – показывает рукой на стол Галимов, – то, что могли есть украинские казаки. И если вам рассказывали в школе, что на самом деле питались они только салом, картошкой и водкой, теперь вы можете убедиться, что это не так». Организаторы презентации попытались представить, как мог выглядеть стол казаков, если бы они жили в 21 веке. Среди блюд экспозиции – устрицы, вареники с каракатицей и сало в шоколаде.

Но одна из главных, наверное, целей третьего фильма «Скарби нації» – поиски булавы Богдана Хмельницкого.

«Вы знали, что та булава, которую поднимают президенты во время инаугурации, – всего лишь бутафория?» – вопрошает у зала Аким Галимов.

Слова историка подтверждает и министр культуры Евгений Нищук.

Авторы фильма вместе с учеными с помощью сверхсовременного оборудования, электротомографа, нашли тоннель, ведущий к церкви-усыпальнице Богдана Хмельницкого в Субботове. Считается, что именно там гетман спрятал свои сокровища, среди которых могла быть и булава.

Где же находится украинская реликвия? В поисках ответа съемочная группа посетила ряд стран – США, Австрию, Польшу, Турцию и Россию.

Примечательно, что лента была снята при поддержке Министерства информационной политики Украины.

«Много лет “большой сосед”, прикрываясь братством, разрушал украинскую историю, навязывая нам свою версию событий. Но сейчас украинцы хотят знать правду, и именно ради этого ведомство поддержало инициативу телеканала “1+1” снять документальный фильм об эпохе казачества и всячески способствовало этому», – рассказала на презентации фильма первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Пожалуй, главным гостем программы был потомок гетмана Кирилла Разумовского. На кадрах из фильма можно заметить, как Грегор Разумовский едва сдерживает слезы, говоря Акиму, что то, что нашел он со своей командой, – очень личные для него вещи. О многих фактах о своем предке, будучи уже в преклонном возрасте, Грегор даже не догадывался – рассказал гость, несколько раз извинившись за незнание украинского языка.

Впрочем, всех подробностей фильма и эмоций, которые витали в зале, не передать. Это лучше хоть раз, да увидеть. Премьера фильма запланирована уже в эту субботу, 19 января, в 20:15 на «1+1».