«112 Украина» запускает новый сезон ток-шоу «Голос народа»

6 сентября в 17:00 на телеканале «112 Украина» начнется новый сезон ток-шоу «Голос народа». Зрители могут принять в нем участие, поставив вопросы в Viber, Facebook, отправив на электронную почту или позвонив в прямой эфир.

Ведущие программы – Татьяна Хмельницкая, Татьяна Иванская и Петр Мага.

«Мы ждем в новом сезоне лидеров мнений, государственных деятелей и чиновников, готовых услышать голос народа. Острые темы, нестандартные ситуации, разнообразие суждений, реальные истории украинцев и реакция на них политиков», – поделилась планами на новый сезон Татьяна Хмельницкая.

Напомним, ранее «Телекритика» писала о старте нового сезона на телеканале «UA:Культура».

Фото: «112 Украина»