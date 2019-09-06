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«112 Украина» запускает новый сезон ток-шоу «Голос народа»

от Telekritika
От Telekritika 616
Главная Новости «112 Украина» запускает новый сезон ток-шоу «Голос народа»

В эфир канала «112 Украина» возвращается программа «Голос народа». Первый выпуск выйдет 6 сентября.

6 сентября в 17:00 на телеканале «112 Украина» начнется новый сезон ток-шоу «Голос народа». Зрители могут принять в нем участие, поставив вопросы в Viber, Facebook, отправив на электронную почту или позвонив в прямой эфир.

Ведущие программы – Татьяна Хмельницкая, Татьяна Иванская и Петр Мага.

«Мы ждем в новом сезоне лидеров мнений, государственных деятелей и чиновников, готовых услышать голос народа. Острые темы, нестандартные ситуации, разнообразие суждений, реальные истории украинцев и реакция на них политиков», – поделилась планами на новый сезон Татьяна Хмельницкая.

Напомним, ранее «Телекритика» писала о старте нового сезона на телеканале «UA:Культура».

Фото: «112 Украина»

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