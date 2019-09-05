На телеканале «UA:Культура» стартовал новый сезон

На телеканале общественного вещания «UA:Культура» начался новый сезон. В обновленный «Лекторий» войдут проекты про искусство, которые будут выходить в будни в 19:20.

По понедельникам зрителей ждет «Лекторий. Музыка» с музыковедом Любовью Морозовой, журналистом и телеведущим Юрием Макаровым. По вторникам – «Лекторий. Поэзия» c поэтами разных поколений Василием Герасимюком и Мирославом Лаюком. По средам «Лекторий. Литература» с литературными критиками Ростиславом Семкивым и Евгением Стасиневичем. И по четвергам «Лекторий. Кино» с Сергеем Трымбачем.

Каждую пятницу в 19:20 «UA:Культура» даст возможность заглянуть в самые известные музеи в проекте «Музеи. Как это работает» с ведущей Ольгой Носко.

По вторниках в 21:25 в эфире общественного телеканала выходит театральное реалити-шоу «Захвати сцену». Это формат Taking the Stage программы Британского совета в Украине, которая четвертый год подряд дает возможность режиссерам поставить лучшие британские пьесы на сценах украинских театров. Всего пять режиссеров с коллективами из разных уголков Украины. Их цель –победить в соревновании и получить возможность поставить свой спектакль.

Каждую субботу в 10:45 зрителей ждет продолжение программы об инициативных подростках, стремящихся улучшить окружающую среду. Во втором сезоне зрители увидят, как изменилась жизнь участников после завершения проекта. За тремя командами-победительницами съемочная группа «Общественного» отправилась в Литву, Германию и Польшу.

Каждый вечер по будням в 18:50 на телеканале «UA:Культура» будет выходить шоу «Культура диалога». В студию будут приглашать гостей, которые создают актуальные события в культуре или социальной сфере.

Также канал предлагает телепремьеры. Новое украинское кино по понедельникам, театральные спектакли – каждый вторник, концерты — по средам, художественные фильмы – каждый четверг и лучшие фестивали и спецпроекты – по пятницам.

Фото: Mediasat