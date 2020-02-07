 «1+1» назвал дату старта сериала «Не отпускай»

10 февраля в 20:45 на телеканале «1+1» состоится премьера сериала «Не отпускай». Об этом сообщает пресс-служба канала.

По сюжету 8-серийной мелодрамы, компания выпускников отправляется купаться на свое любимое место, среди них – влюбленные Макс и Рита, а также шестилетний брат девушки – Витя. В результате несчастного случая мальчик срывается с тарзанки и получает инвалидность из-за травмы позвоночника. Отец Риты после этого случая умирает от инфаркта, а мама угрожает покинуть Риту, если дочь продолжит встречаться с Максом, ведь один из одноклассников говорит, что именно любимый Риты толкнул ее брата. Через 10 лет главные герои вновь встречаются в родном городке.

Главные роли играют актеры Матвей Зубалевич и Евгения Нохрина. Также одну из главных ролей исполняет победительница проекта «Танці з зірками» на «1+1» Ксения Мишина. По сюжету ее зовут Аня. Также в сериале снялись актеры Валентин Томусяк и Николай Боклан.

Производством сериала занималась «Гуд медиа». Продюсерами стали Юлия Кушер и Василий Жеребило. Автор сценария – Кира Худолей, режиссер – Кирилл Капица, оператор – Вячеслав Раковский.

Напомним, 3 февраля в 20:45 на телеканале «1+1» состоялась премьера сериала «Худшая подруга» с украинскими актерами в главных ролях, среди которых – Клавдия Дрозд, Андрей Фединчик, Елена Стефанская, Дарья Легейда. Сериал выходит с понедельника по четверг.

Детальнее о линейке сериалов на канале можно почитать в нашем материале.

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!