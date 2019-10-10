Зеленский считает, что конечными владельцами СМИ должны быть только украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конечными бенефициарами украинских СМИ должны быть граждане Украины. Об этом он сказал во время пресс-марафона в ответ журналисту «Нового времени» Ивану Верстюку.

Верстюк задал вопрос о функционировании ФЛП в сферах медиа, IT и маркетинга, на что глава государства ответил: «Я всегда говорил, что средства массовой информации должны быть независимыми и украинскими. Поэтому владельцами и должны быть украинцы. Я согласен на 100%… Могут быть и иностранцы – приезжайте, меняйте паспорт, и тогда вы защищаете интересы Украины. Особенно в вопросе информационной независимости».

На это журналист ответил, что предпочитает, чтобы медиа владели граждане Евросоюза, нежели «коррумпированные олигархи».

Напомним, ранее Рада приняла закон, согласно которому конечным владельцем цифрового провайдера может быть только гражданин Украины.

Фото: официальный сайт президента Украины

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