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Зарегистрирован проект постановления о создании ВСК по делу Шеремета

от Telekritika
От Telekritika 527
Главная Новости Зарегистрирован проект постановления о создании ВСК по делу Шеремета

Ранее расследование убийства Шеремета продлили до апреля.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщила депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз на брифинге в Верховной Раде, пишет «Громадське».

«Мы стремимся реально довести это дело до логического завершения. И мы не хотим, чтобы виновных назначали, чтобы теряли репутацию те или иные должностные лица, правоохранительные органы, судебная система. Именно поэтому будет создана эта ВСК», – отметила депутат.

Медиа сообщает, что во временной следственной комиссии должны быть представители разных фракций — «Европейской солидарности», «Слуги народа», «Батькивщины», «Голоса» и внефракционные.

Проект постановления сначала должен рассмотреть Регламентный комитет, после чего документ могут рассмотреть в Раде. На сайте парламента пока нет информации о регистрации постановления.

Напомним, ранее стали известны имена подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Позже «Репортеры без границ» заявляли, что обеспокоены несоответствиями в доказательствах по делу об убийстве Павла Шеремета, предоставленных украинскими властями.

Фото: «Википедия»

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