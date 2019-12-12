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Полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

от Telekritika
От Telekritika 747
Главная Новости Полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

Правоохранители назвали имена подозреваемых

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве Шеремета. Об этом министр написал в Twitter.

«Только что Нацполиция задержала и по согласию ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», – пишет Аваков.

В 17:00 в Министерстве внутринних дел Арсена Аваков проведел брифинг. Также присутствовали президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Во время брифинга правоохранители назвали имена подозреваемых – сержант ССО и музыкант Андрей Антоненко и военный медик, детский хирург Охматдета Юлия Кузьменко. Арсен Аваков сообщил, что им предьявлены подозрения. По версии правоохранителей, взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета закладывала Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко ей помогал.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что в убийстве журналиста следствие подозревает еще троих: медсесрту Яну Дугарь, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По его словам, основной мотив убийства  Павла Шеремета – дестабилизация социально-политической ситуации в стране.

Президент во время брифинга сказал, что необходимо узнать заказчика убийства: «Кто заказчик? Я очень хочу верить, что это станет известно на третьей, последней, встрече по убийству Павла Шеремета».

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Фото: Википедия

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