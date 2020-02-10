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Яна Холодная покидает пост начальника пресс-центра Минобороны

от Telekritika
От Telekritika 2427
Главная Новости Яна Холодная покидает пост начальника пресс-центра Минобороны

Причину увольнения Холодная не назвала.

Начальница Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Яна Холодная сообщила на Facebook-странице, что покидает свою должность.

«Так, сегодня фактически мой последний рабочий день как в должности начальника управления коммуникации и прессы МОУ, так и в министерстве в целом. С понедельника – отпуск, потом освобождение», – написала Холодная 7 февраля.

Причину увольнения Холодная не назвала.

Напомним, в конце ноября руководительница «Військового телебачення України» и «Армії FM» Яна Холодная стала начальницей Управления коммуникации и прессы Министерства обороны.

Фото: Нацрада

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