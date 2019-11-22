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Начальницей пресс-центра Минобороны назначили Яну Холодную

от Telekritika
От Telekritika 516
Главная Новости Начальницей пресс-центра Минобороны назначили Яну Холодную

Холодная также занимает пост руководителя «Військового телебачення України» и «Армії FM».

Руководительница «Військового телебачення України» и «Армії FM» Яна Холодная стала начальницей Управления коммуникации и прессы Министерства обороны. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Меня назначили на должность начальника управления и коммуникации МО. С «Армией FM» и «Военным телевидением Украины» все хорошо. Они работали и продолжают работать. А вот у меня теперь больше возможностей, чтобы усилить военные СМИ», –  пишет Холодная.

Напомним, по итогам конкурса на радиовещание в военно-патриотическом формате, победителем на всех восьми частотах стала Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины («Армія FM – військове радіо»).

Фото: Нацрада

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