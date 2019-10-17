Конкурс Нацсовета на 8 FM-частот выиграло «Армія FM – військове радіо»

17 октября Национальный совет подвел итоги конкурса на радиовещание в военно-патриотическом формате. Победителем на всех 8-ми частотах стала Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины («Армія FM – військове радіо»). Об этом сообщается на официальном сайте Нацсовета.

Этот лицензиат претендовал на все выставленные на конкурс частоты, а на частоту в Новояворовске Львовской области претендовало еще ООО «СКАЙ МЕДІА ГРУПП» ( «Radio SKY FM»), г. Новояворовск Яворовского района Львовской области.

Член Национального совета Сергей Костинский напомнил, что это второй конкурс, на который предложено именно военно-патриотический формат вещания. Нацсовет инициировал проведение таких конкурсов, так как необходимо информировать общество о событиях на востоке и юге страны, непосредственно в зоне боевых действий, о состоянии и о развитии Вооруженных Сил Украины и т.д. Сейчас такое вещание уже ведется в Киеве, Житомире и Виннице.

По результатам голосования победителем единогласно стала Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины.

Список новых частот, на которых теперь будет вещать «Армия FM»:

Житомирская область: Бердичев — 87,9 МГц и Новоград-Волынский — 98,9 МГц;

Запорожье — 91,2 МГц;

Львовская область: Львов — 92,4 МГц и Новояворовск — 88,9 МГц;

Николаев — 103,3 МГц;

Полтава — 90,2 МГц;

Херсон — 99,0 МГц.

Требования к программной концепции предусматривают, что радиостанция должна изготавливать и распространять не менее 30% программ на военно-патриотическую тематику.

Напомним, ранее Нацсовет сообщал, что выставит на конкурс две цифровые программы Запорожья и Харькова.

Фото: Нацсовет

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