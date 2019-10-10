Нацсовет выставит на конкурс две цифровые программы

10 октября регулятор предложил поучаствовать двум программам в конкурсе вещания в стандарте DVB–T2. Поучаствовать сможет одна программа в Запорожье и одна в Харькове. Об этом сообщается на официальном сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Основное требование к концепциям программ – они должны разместить в эфире будущих вещателей социально важные и информационные программы местной тематики.

Вещание в Запорожье будет происходить на 44 ТВК, а в Харькове – на 53 ТВК. О начале конкурса сообщат вскоре в газете Верховной рады «Голос Украины».

Напомним, недавно Нацсовет просил суд аннулировать лицензию телеканала Newsone.

Фото: Unsplash

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