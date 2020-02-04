Вещание общин: его сущность и проблемы урегулирования на законодательном уровне

Станислав Ясиневич предлагает четко прописать понятие «вещание общин» в законопроекте «О медиа», не включая медиа, основанные общественными организациями.

В конце прошлого года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О медиа» №2693. Законопроект направлен на создание единой, упорядоченной и взаимосогласованной системы правовых норм, направленных на регулирование правоотношений в сфере медиа. Документ, помимо прочего, впервые вводит на законодательный уровень понятия «вещание общин».

Об этом сказано в подпункте 2 части 2 ст. 14 и раздела III в законопроекте «О медиа». В разделе III, части 3 ст. 29 законопроекта указано, что вещание общин может осуществляться, в частности, общественными объединениями, а также основанными ими учреждениями и религиозными организациями при условии, если такое вещание осуществляется без использования радиочастотного ресурса, а также коммунальными некоммерческими предприятиями, основанными органами местного самоуправления, которые имеют право представлять интересы территориальной общины, в том числе и объединенной.

Положительным является то, что проектом закона закрепляется понятие «речь общин», которое является «социальным интересом», интересом территориальной общины и имеет соответствующую направленность, указанную в части 2 ст. 29 законопроекта. Но, есть ли все три составляющие, указанные в части 3 ст. 29 проекта закона «вещанием общин», и почему важно юридически и научно правильно представить в законодательстве понятие «вещание общин»?

Во-первых, не весь перечень, указанный в проекте закона, является вещанием общин, что будет доказано ниже. Во-вторых, отождествление на уровне закона «вещания общин» и «вещания общественных объединений и религиозных организаций» приведет к выхолащиванию и искажению смысла понятия «вещание общин», и, напоследок, наполнение универсального медиасервиса (далее − УМС) будет не оправдано увеличенным. Это не в пользу субъектов, которые должны обеспечивать доступ всех пользователей к нему. И вряд ли такой УМС будет выполнять функцию, которая на него возложена.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, сначала обратимся к закону «О местном самоуправлении в Украине», где законодательно определено, что территориальная община ─ это жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, или добровольное объединение жителей нескольких сел, которые имеют единый административный центр. В законе «Об общественных объединениях» указано, что общественное объединение − это добровольное объединение физических лиц и / или юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности экономических, социальных, культурных, экологических и других интересов. То есть, согласно законодательству Украины, невозможно отождествлять «вещание общин» с «вещанием общественных объединений», более того, с речью религиозных организаций. Также стоит отметить, что товары и услуги в медиасфере могут быть предоставлены несколькими типами институтов: рынками, где действуют коммерческие вещатели; правительством или государством; неправительственными некоммерческими организациями (далее − ННО) и социальным и общественным вещанием или вещанием общин.

Рассмотрим сущность вещания ННО, а также социального и общественного. Отметим, что ННО или NGO (англ. Non-governmental organization) ─ это европейский термин. В Украине ННО имеют названия: общественные объединения, общественные организации, благотворительные организации, религиозные организации и тому подобное.

ННО работают не для получения прибыли, как коммерческие организации, и не по правительственным директивам, а ради удовлетворения личных мотивов ─ культурных, художественных, образовательных, религиозных или благотворительных целей.

Неправительственные некоммерческие организации в целом можно рассматривать как соответствующие учреждения, обеспечивающие вещание, поскольку они не имеют коммерческого наклона в предоставлении программ, как это происходит на рынке. Они не имеют политического (правительственного) доминирования в программах, которые обеспечены правительством. Однако, предоставление программ ННО требует высоких внутренних мотивов, является другой формой господства или предвзятости, то есть содержание, которое является ценным для представителей ННО, не является репрезентативным для всего общества в целом.

Во многих странах ННО частично действуют как коммерческие вещатели (имеют фонды от рекламы или продажи прав программ), поддерживаются правительством путем создания экономических механизмов обеспечения деятельности. Это увеличивает источники дохода ННО и, соответственно, количество программ, которые могут финансироваться, но ННО становятся зависимыми от коммерческих действий и политических интересов правительства. Следовательно, эти вещатели не могут рассматриваться как соответствующие поставщики публичных услуг, они, скорее, − смесь некоммерческих вещателей, частных провайдеров и государственных вещателей.

В соответствии с предметом публикации рассмотрим социальное вещание и общественное или вещание общин. Возникновение модели социального и общественного вещания обусловлено недостатками других моделей вещания, включая вещание ННО.

Социальное и общественное вещание или вещание общин должно быть доступным каждому гражданину на всей территории страны или общины. Это глубоко эгалитарные и демократические цели для осуществления, обеспечивающих всех граждан равными правами, независимо от их социального статуса или дохода. Они требуют от социального и общественного вещания или вещания общин работать для всего населения и стараться быть «использованными» можно полнее. Уместно будет вспомнить книгу-руководство «Модель закона о публичной службе вещания», подготовленную директором Юридического департамента Европейского вещательного союза, доктором Вернером Румпхорстом. В этой публикации сказано: «социальным является любое вещание, которое имеет три условия: оно должно служить интересам социума, финансироваться социумом, контролироваться социумом».

Социум − это все население страны (или региона, общества), которое должно обслуживаться конкретной языковой организацией.

Понятие «все население» имеет двойное значение, а именно:

во-первых, чисто в техническом смысле оно означает, что каждое домашнее хозяйство в зоне обслуживания должно иметь возможность пользоваться медиапрограмами; это то же, что и концепция универсального обслуживания, которая присуща другим сферам обслуживания, ориентированным на результат, такими как водо-, газо-, электроснабжение, телефонная связь и общественный транспорт и т.д.;

во-вторых, оно охватывает все группы и слои социума независимо от социального статуса, возраста, образования и интересов в частности, но и весь социум в целом; население в этом смысле должно обслуживаться программами социального вещания (хотя вряд ли можно достичь того, чтобы передачи нравились всем).

С одной стороны, социальное вещание предназначено для всего социума, для всего населения, с другой − оно не предназначено ни для правительства, ни для парламента, ни для президента, ни для каких-либо политических партий, церквей, любых других групп, имеющих частные интересы, или для владельцев акций. Оно должно быть полностью независимым, служить только интересам населения, людей как граждан, а не как потребителей, отмечает Вернер Румпхорст.

Что до различий понятий «социальное вещание» и «общественное вещание», применяемых в научном дискурсе, или «вещание общин», как это трактуется проектом закона, то Г. Красноступ доказывает, что прежде всего, следует отметить различие, которое видят юристы между социальным и общественным вещанием. Понятие «социальное вещание» и «общественное вещание» по своей природе не являются тождественными, отмечают юристы. Понятие «социальное вещание» имеет признаки собственности социума, то есть собственности, которую раньше считали государственной. А «общественное вещание» имеет признаки собственности общины, то есть коммунальной формы собственности. Относительно дискурса, который возникает при определении понятий «социальное» или «общественное» в научных кругах, отметим общественное (община) − это представление прав и свобод; социальное (социум) — это обеспечение широкого, равноправного доступа. Это две черты одного явления, которое направлено на обеспечение широкого и равноправного права доступа к беспристрастной и объективной информации.

Вопросами функционирования современного Социального и общественного вещания или вещания общин, роли государства по созданию и обеспечению его деятельности занимаются отечественные и зарубежные специалисты. Так, А. А. Разуваева доказывает: «Есть только один способ иметь реально независимое СМИ, один способ заставить его служить не частным политическим интересам, а всему социуму − это создать СМИ, владельцем которого станет весь социум. Это определит его концепцию, обеспечит материальную независимость и позволит журналистам работать вне чьих-то политических и идеологических установок. (…) Общественное вещание − технически и экономически автономное вещание, которое служит социальным интересам, обслуживает все население страны (региона, общины) на универсальной некоммерческой основе».

Поэтому можно утверждать, что вещание неправительственных некоммерческих организаций не является тождественным вещанию общин. В отличие от вещания общин − вещание ННО отстаивает интересы членов этих организаций (объединений), а не всей общины. Содержание программ ценно для представителей ННО и не является репрезентативным для общины в целом, финансируется и контролируется членами ННО, а не всей общиной. Поэтому фиксировать понятие «вещание общин» в законодательстве Украины, по меньшей мере, некорректно. Для вещания ННО должно быть разработано отдельное регулирование.

Выводы относительно предложений к законопроекту

Раздел III законопроекта «О СМИ» должен быть посвящен только вещанию общин. В преамбуле раздела нужно отметить, что вещание общин − это лишь вещание территориальных общин. Оно служит интересам общины, финансируется и контролируется ею.

Часть 2 ст. 29 нужно выложить в следующей редакции: «Вещание общин создается в территориальных общинах сел, поселков и городов, в частности в объединенных территориальных общинах сел, поселков и городов».

Часть 3 ст. 29 изложить в следующей редакции: «Вещание общин осуществляется коммунальными некоммерческими предприятиями, основанными органами местного самоуправления, которые имеют право представлять интересы территориальных общин, городов, сел, поселков и объединенных территориальных общин».

Подпункт 2 части 2 ст. 29, подпункты 1 и 2 части 3 ст. 29 и все остальные ссылки в разделе III законопроекта на вещание ННО относительно вещания общин нужно удалить».

Вещание ННО имеет право на существование, но для этого в проекте закона «О СМИ» нужно ввести четвертый особый вид медиасервиса и выложить часть 2 ст. 14 в следующей редакции.

Особыми видами аудиовизуальных медиасервисов являются:

социальные аудиовизуальные медиасервисы − аудиовизуальные медиасервисы, предоставляемые в соответствии с законом «О социальных медиа Украины»;

вещание общин − аудиовизуальные медиасервисы, предоставляемые в порядке и способом, которые определены разделом III настоящего закона;

вещание общественных объединений и религиозных организаций − аудиовизуальные медиасервисы, предоставляемые в порядке и способом, которые определены законом;

иновещание − аудиовизуальные медиасервисы, предоставляемые за пределами Украины в соответствии с законом «О системе иновещания Украины».

Также внести соответствующие изменения в часть 5 ст. 14 проекта закона «О СМИ», а порядок и способ ведения вещания общественными объединениями и религиозными организациями определить в отдельном разделе законопроекта.

Фото: unsplash

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