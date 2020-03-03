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В ИМИ рассказали, как уменьшить эмоциональность новостей про коронавирус

от Telekritika
От Telekritika 158
Главная Новости В ИМИ рассказали, как уменьшить эмоциональность новостей про коронавирус

Медиаэксперты фиксируют «слишком эмоциональные сообщения в СМИ о ситуации с коронавирусом»

ОО «Институт массовой информации» подготовил для журналистов рекомендации о том, как уменьшить эмоциональность новостей о коронавирусе (Covid-19), чтобы снизить уровень напряжения в обществе и предотвратить панику.

ИМИ рекомендует:

  • не использовать эмоционально окрашенных эпитетов в новостях (наподобие страшный, смертельный, ужасный, невероятный, масштабный);
  • в авторских программах либо публицистических статьях журналист может высказывать собственное мнение, но при этом всегда четко его обозначать;
  • все комментарии и мнения журналиста, экспертов, участников события должны быть четко отделены от фактов;
  • писать конструктивно (не стоит замалчивать сложной правды, но фокусироваться нужно не на негативе, а на возможностях);
  • давать больше статистических данных и правильно их интерпретировать (например, при помощи экспертов);
  • всегда помнить о тех, кому может быть нанесен ущерб в результате публикации; признавать свои ошибки и охотно исправлять их;
  • распространять только правдивую информацию (ненадежность источника может привести к распространению неточной и манипулятивной информации, которая может повредить аудитории СМИ).

«Помните, что миссия журналистики – не только информировать людей, рассказывая о фактах и событиях, которые произошли, но и показывать пути решения различных социальных проблем», – рекомендует ИМИ.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения призвало СМИ не распространять фейки про коронавирус.

Фото: unsplash

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