НовостиСМИ

В Минздраве призвали СМИ не распространять фейки про коронавирус

от Telekritika
От Telekritika 805
Главная Новости В Минздраве призвали СМИ не распространять фейки про коронавирус

Центр общественного здоровья Украины обратился к журналистам.

По сообщению «УП.Життя», с официальной электронной почты Министерства здравоохранения Украины рассылается информация о том, что в Украине зарегистрировано пять случаев коронавируса.

Журналистам «УП.Життя» в Минздраве сообщили, что такую информацию не распространяли, а специалисты уже решают проблему.

Центр общественного здоровья Украины опубликовал на своей странице в Facebook опровержение.

«Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить в пресс-службу Минздрава Украины информацию об отправителе этой информации в случае получения письма», – сообщается на странице.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что будет препятствовать распространению неправдивой информации о коронавирусе, его симптомах, а также фейковыми рекомендациями по борьбе с ним. С этой целью организация обратилась за поддержкой к компаниям Google, Twitter, Facebook, Tencent и Tiktok

Фото: скриншоты, «УП.Життя», unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Журналист Николай Семена въехал на контролируемую Украиной территорию

18.02.2020

В США зрители массово отписываются от кабельных и...

20.02.2020

Телеканал иновещания отказался от трех из четырех спутниковых...

07.02.2020

Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер» 

13.02.2020

Оскароносный режиссер Тайка Вайтити снимет сериал для Showtime

17.02.2020

Бородянский пообещал «выбить» 50 млн грн для крымскотатарских...

24.01.2020

Телеканал «ПлюсПлюс» издал развивающие книги для детей

03.02.2020

С 2015-го Netflix удалил 9 фильмов из своей...

10.02.2020

Зарегистрирован проект постановления о создании ВСК по делу...

07.02.2020

Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов Нацотбора на «Евровидение-2020»

22.01.2020