В Минздраве призвали СМИ не распространять фейки про коронавирус

По сообщению «УП.Життя», с официальной электронной почты Министерства здравоохранения Украины рассылается информация о том, что в Украине зарегистрировано пять случаев коронавируса.

Журналистам «УП.Життя» в Минздраве сообщили, что такую информацию не распространяли, а специалисты уже решают проблему.

Центр общественного здоровья Украины опубликовал на своей странице в Facebook опровержение.

«Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить в пресс-службу Минздрава Украины информацию об отправителе этой информации в случае получения письма», – сообщается на странице.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что будет препятствовать распространению неправдивой информации о коронавирусе, его симптомах, а также фейковыми рекомендациями по борьбе с ним. С этой целью организация обратилась за поддержкой к компаниям Google, Twitter, Facebook, Tencent и Tiktok

Фото: скриншоты, «УП.Життя», unsplash

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