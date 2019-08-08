⚽В Британии запустили бесплатный стриминговый сервис с женским футболом

Как сообщает TVBEurope, в сервисе планируются трансляция более 150 домашних женских матчей, а также основные моменты игр Англии и Кубка Англии среди женщин. Сервис будет бесплатным, а его контент будет доступен как в сети, так и через специальное приложение.

В Футбольной ассоциации Англии отметили, что запуск нового сервиса является значительным шагом в развитии женского футбола и привлечении новой аудитории. FA Player будет запущен в преддверии сезона Суперлиги среди женщин, который стартует 7 сентября, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Чемпионат мира по футболу среди женщин во Франции охватит до 1 млрд зрителей во всем мире.

Напомним, в июне 2019 года УЕФА запустил стриминговый сервис UEFA.tv, предоставляющий бесплатный просмотр соревнований по футболу в режиме реального времени, а также видео по запросу.

Ранее «Телекритика» писала о нишевых стриминговых сервисах.

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