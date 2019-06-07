Журналистика глазами ТСН
НовостиСМИ

▶ Журналистка ТСН поделится секретами работы в новом онлайн-курсе

от Telekritika
От Telekritika 86
Главная Новости ▶ Журналистка ТСН поделится секретами работы в новом онлайн-курсе

1+1 Media запускает новый образовательный проект «Журналистика глазами ТСН» в формате влогов. О тонкостях работы журналиста расскажет спецкорреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Бесплатный курс будет состоять из 60 видео по 10 минут, записанных как в студии ТСН, так и непосредственно на местах событий репортажей, сообщает пресс-служба телеканала.

Наталья обещает рассказать о базовых журналистских принципах и поделиться лайфхаками, необходимыми каждому телевизионщику, начиная от того, как держать микрофон и начитывать текст, и заканчивая особенностями работы в горячих точках, спецификой функционирования ньюзрума. Наталья также объяснит зрителям, как записать видео на телефон, чтобы оно попало на телевидение, расскажет о журналистской терминологии и сленге.

Идея создания подобной онлайн-медиашколы пришла Наталье в одном из университетов во время лекции начинающим журналистам.

«Недавно во время выступления на факультете журналистики одного из университетов я увидела, когда рассказываешь студентам очень практичные вещи, тебя начинают внимательно слушать даже преподаватели. Так я поняла, что есть потребность сделать видеокурс, в котором будут собраны прикладные советы для будущих специалистов, ведь мы сейчас являемся носителями уникального знания, – рассказывает Наталья Нагорная. – “Журналистика глазами ТСН” – это некая виртуальная медиашкола, наш социальный проект. Студентам нужен доступный метод получения знаний, и, надеюсь, наша платформа в этом существенно поможет им».

Наталья Нагорная – специальный корреспондент ТСН с опытом работы на телевидении более 17 лет. В свое время освещала события на Евромайдане и войну на востоке Украины. К записи влогов она привлекла своих коллег из ньюзрума ТСН: продюсеров, редакторов, корреспондентов и операторов. Они также поделятся собственным опытом.

Увидеть первые влоги проекта «Журналистика глазами ТСН» можно уже сейчас на Youtube-канале Высшей школы Media&Production.

Ранее мы рассказывали, что 1+1 Media запускает новый проект стажировок для людей почтенного возраста.

Фото: 1+1 Media

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Американский бренд бестактно признался в любви «Рассказу служанки»

18.04.2018

Бывший директор ФБР впервые появится в вечернем шоу...

07.03.2018

Михаэль Ханеке снимет свой первый сериал

30.01.2018

🌟 Объявлен новый состав Оскаровского комитета

12.03.2019

Режиссер фильма «Наркотик» экранизирует культовый комикс

01.03.2018

Лондонский мужской журнал The Jackal перестал быть бесплатным

02.04.2018

Телеведущего посадили за интервью с геем

22.01.2019

Журналистке «Грошей» угрожают физической расправой

09.11.2018

Людмила Добровольская ушла с ZIK

17.03.2017

Создательница «Исчезнувшей» займется ремейком «Утопии» для Amazon

20.04.2018