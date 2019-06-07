▶ Журналистка ТСН поделится секретами работы в новом онлайн-курсе

Бесплатный курс будет состоять из 60 видео по 10 минут, записанных как в студии ТСН, так и непосредственно на местах событий репортажей, сообщает пресс-служба телеканала.

Наталья обещает рассказать о базовых журналистских принципах и поделиться лайфхаками, необходимыми каждому телевизионщику, начиная от того, как держать микрофон и начитывать текст, и заканчивая особенностями работы в горячих точках, спецификой функционирования ньюзрума. Наталья также объяснит зрителям, как записать видео на телефон, чтобы оно попало на телевидение, расскажет о журналистской терминологии и сленге.

Идея создания подобной онлайн-медиашколы пришла Наталье в одном из университетов во время лекции начинающим журналистам.

«Недавно во время выступления на факультете журналистики одного из университетов я увидела, когда рассказываешь студентам очень практичные вещи, тебя начинают внимательно слушать даже преподаватели. Так я поняла, что есть потребность сделать видеокурс, в котором будут собраны прикладные советы для будущих специалистов, ведь мы сейчас являемся носителями уникального знания, – рассказывает Наталья Нагорная. – “Журналистика глазами ТСН” – это некая виртуальная медиашкола, наш социальный проект. Студентам нужен доступный метод получения знаний, и, надеюсь, наша платформа в этом существенно поможет им».

Наталья Нагорная – специальный корреспондент ТСН с опытом работы на телевидении более 17 лет. В свое время освещала события на Евромайдане и войну на востоке Украины. К записи влогов она привлекла своих коллег из ньюзрума ТСН: продюсеров, редакторов, корреспондентов и операторов. Они также поделятся собственным опытом.

Увидеть первые влоги проекта «Журналистика глазами ТСН» можно уже сейчас на Youtube-канале Высшей школы Media&Production.

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Фото: 1+1 Media