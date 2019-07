⚡Смена главреда и новый вектор развития: что происходит в bit.ua

Первое заявление о смене руководящих должностей появилось вчера на странице управляющего партнера bit.ua Татьяны Гриневой. По ее словам, «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Этой цитатой Гринева проанонсировала уход Олеся Николенко и новую должность Елизаветы Бордуновой.

«Наш главный побег года – новый главный редактор, самый юный за всю историю и самый (конечно, самый!) перспективный, как по мне, – Елизавета Бордунова. Лиза заменит нашего любимого Олеся Николенко, который проработал на этой позиции год, а в редакции – с 2015 года. Именно с его появлением в bit.ua появились фирменные тесты и ностальгический контент с серьезной аналитикой о том, почему Олег Винник круче Тома Йорка (это не шутка – почитайте этот крутейший труд)», – написала Татьяна.

Что известно о Елизавете Бордуновой? До назначения на должность главреда bit.ua она восемь месяцев возглавляла медиа Impact Lab. Также она успела поработать в K.Fund Media и отделе коммуникаций Фонда Виктора Пинчука. Кстати, комментарий Татьяны Гриневой о самом юном редакторе bit.ua имеет подоплеку: когда в 2011 году запустился bit.ua, Елизавета училась в 9 классе.

«Я здесь – редакция bit.ua, пост главного редактора. И я отчетливо понимаю, что сюда меня в равной степени привели и юрфак, и Африка, и даже друзья-турки со своими самокрутками. Собирая впечатления, знания, идеи, я несусь в поисках ответа на вопросы «Что делать? Кем я хочу стать?». Они научили меня писать, помнить о важном, быть Человеком и, что неплохо бы – хорошим», – комментирует свое назначение Елизавета на страницах bit.ua.

Что за новый вектор будет у издания? «Мы хотим взять новый (забытый старый, на самом деле) курс на материалы о трендах жизни каждого человека, на полезный контент edutainment, который может уйти далеко за пределы развлекательного ситигайда. Для этого здорово бы посмотреть на то, что мы делали восемь лет, новым взглядом. Юным взглядом!» – рассказывает Татьяна Гринева.

У Елизаветы, судя по всему, много планов и идей. В числе главных приоритетов – команда. Издание хочет укомплектовать штат и добавить новой экспертизы. Кстати, Татьяна Гринева уже открыла конкурс на вакансии.

Еще одна первостепенная задача – создать понятную, разностороннюю и прогрессивную редакционную политику. Издание продолжит публиковать тесты и истории людей в привычных для себя форматах, но помимо этого планирует внедрять новые подходы и темы. О каких темах речь – пока не сообщается.

Еще из нового – команда bit.ua приостанавливает работу над аффилированным Impact Lab. Надолго ли – пока тоже неясно.

Почему и куда ушел Олесь Николенко: «Прощаться всегда трудно, особенно с самым любимым и сокровенным. Но иногда прощание необходимо для того, чтобы полностью открыться новому опыту. В своем облике, запомнившемся широкому кругу читателей, bit.ua уже свое отжил – и сейчас ему необходимо сбросить старую шкуру, чтобы отвечать вызовам нового времени. В пересыхающем ручейке лайфстайл-медиа bit.ua, я убежден, был (и есть) самым ярким, живым и “авторским”. Материалы про столичную гастрокультуру соседствовали с тестами в духе “Какой ты товар, который бабушка продает с земли?” и листиклами о психологических травмах постсоветского прошлого. У всего этого был уникальный почерк, фирменная ирония и общая система ценностей, которые достаточно трудно скопировать или подделать. Но в какой-то момент мы с Татьяной Гриневой осознали, что уже достигли определенного пика в таком виде медиатворчества – и приняли полюбовное решение о том, что bit.ua нужны перемены. Отсюда и взялось решение – вполне органичное – о моем уходе.

Лиза Бордунова – вполне достойная замена на том отрезке пути, который сейчас выбрал для себя bit.ua. К тому же, нельзя не вспомнить кейс Риты Поповой, возглавившей российское издание Look At Me в 21 год. У коммьюнити бомбило от самого факта, но ломать устаревшие иерархии – это очень правильное и нужное дело. Поэтому я считаю, что Лиза справится с таким вызовом.

В дальнейшем я буду плотнее погружаться в темные закоулки украинской музыкальной индустрии и подсвечивать их фонариком. А также развивать сайд-проект – единственный независимый журнал о музыке “Потоп” (https://potop.me), который мы делаем вместе с музыкальным продюсером Сергеем Вороновым. В данный момент, например, работаю над многостраничным эссе на тему того, почему украинские дети помешались на песнях Артура Пирожкова. В общем, будет интересно!» – рассказал Олесь в эксклюзивном комментарии «Телекритике».