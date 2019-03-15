📸Побили, кинули яйцо и облили кефиром: в Украине – только свободная журналистика

Пожалуй, одним из самых вопиющих случаев безнаказанности за последние годы стало избиение журналистов «Схем» сотрудниками УГО. Инцидент имел место осенью 2017 года, когда журналист программы Михаил Ткач с оператором Борисом Троценко хотели заснять момент, когда президент Украины Петр Порошенко выезжал ночью с вечеринки, проходящей в Конче-Заспе (Киевская область). Несмотря на то, что журналисты «Радио Свобода» не нарушили закон, предъявили удостоверения и имели законное право съемки на этой территории, сотрудники УГО применили силу к сотрудникам СМИ во избежания видеофиксации того, как президент покидает праздник.

В результате столкновения у Троценко медики установили сотрясение мозга и повреждение руки. Спустя полтора года ни один из нападающих сотрудников УГО не понес наказание, в то время Нацполиция в Киевской области сообщила в НСЖУ про отсутствие уголовного правонарушения в данном инциденте.

С начала 2017 года таких инцидентов было зафиксировано 143, из которых только 14 дел было передано в суд, а это менее 10 процентов

Во время общественных слушаний, которые прошли в НСЖУ в ноябре 2018 года, глава НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что с января по сентябрь прошлого года было зафиксировано 64 случая при которых к журналистам применяли силовое воздействие. С начала 2017 года таких инцидентов было зафиксировано 143, из которых только 14 дел было передано в суд, а это менее 10 процентов. На самом же деле, отмечают эксперты, психологического, морального и физического давления на журналистов в стране куда больше, а поэтому в НСЖУ призывают народных депутатов вынести вопрос о безопасности журналистов на заседание в Верховную Раду. Также глава союза журналистов в своем обращении к председателю Верховной Рады Андрею Парубию напомнил, что в Украине более 9 лет вопрос о свободе слова не поднимался вообще.

Безопасность журналистов в Украине тревожит и международных наблюдателей. По словам директора представительства Freedom House в Украине Метью Шаафа, последний отчет «Свобода прессы» явно фиксирует случаи политически мотивированной самоцензуры среди украинских журналистов, а также влияние экономических интересов на СМИ. С момента, когда президент Украины подписал указ о блокировке ряда социальных сетей и ресурсов, в отчете «Свобода слова в сети» рейтинг Украины понизился на 7 пунктов и до сих пор остается неизменным. Метью Шааф классифицирует Украину как «частично свободная страна с "гибридным режимом", где свобода и авторитаризм тесно переплетены».

« Журналисты – не солдаты, даже во время информационной войны, наша задача – не принимать участие в конфликте. Наша роль – служить людям, но не государству. Иногда мы можем критиковать государство и власть, но это не должно стать нашей основной миссией » – Генеральный секретарь Европейской фед ерации журналистов Рикардо Гутьеррес

Как добиться правосудия? По мнению медиаюриста «Платформы прав человека» Людмилы Опрышко, дела журналистов редко когда попадают в суд, и дело тут, как и в государственной системе, так и в самих журналистах.

«Допустим, журналист пострадал от нападения и написал заявление в полицию. Правоохранители начинают рассматривать его не как заявление о преступлении, а как обыкновенное обращение граждан. Разница в том, что если заявление о преступлении нужно занести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) в течение 24 часов, то обращение граждан можно рассматривать месяц, а то и 45 дней» – рассказывает юристка.

Результат в этом только один – через месяц пострадавший журналист получает письмо, где будет написано, что в обращении состава правонарушения не было выявлено. Соответственно, возможность обратиться в суд с жалобой на бездействие следователя, принимавшего заявление, у вас уже нет, так как все сроки, при которых суд бы рассмотрел жалобу, исчерпаны.

«Соответственно, мы всегда обращаем внимание журналистов на то, что когда вы обращаетесь с заявлением в правоохранительные органы, не надо думать, что дальше все пойдет само собой. Журналист должен контролировать действия правоохранителей. То есть через 24 часа нужно пойти и поинтересоваться, действительно ли заявление о преступление внесено в ЕРДР. А также настаивать на том, чтобы журналиста признали пострадавшим. И если это не происходит, бездействие следователя можно обжаловать в суде – на это дается 10 дней» – подчеркивает Людмила.

Но и в этом есть свои нюансы, – дополняет экспертка. «В частности, журналист поставлен в условия, когда он вынужден бегать в отделение полиции, или к прокурору, или в суд, чтобы отстаивать элементарное право на защиту. И вместо эффективного расследования возникает процессуальная волокита», – говорит Людмила Опрышко. По ее словам, как правило, когда журналист начинает с того, что фактически заставляет правоохранителей начать досудебное расследование, велика вероятность, что сотрудники полиции пойдут на попятную и будут то закрывать дело, то опять открывать, либо элементарно затягивать, особенно если в деле замешаны чиновники, депутаты или первые лица страны.

По словам президента Академии украинской прессы Валерия Иванова, еще одной опасностью для журналиста после второго Майдана стало разделение медийщиков на «своих» и «чужих».

«Подобное разделение приводит к расколу профессии и подстреканию в обществе негативных настроений касательно некоторых журналистов или отдельных СМИ. Дескать, «правильные» – это патриотически настроенные СМИ, а «плохие» – те, которые поддерживают вражескую сторону. Но патриотизм – это не профессия. Обязанность журналиста – информировать общество, а не идти на поводу у бессмысленных провокаций», – подчеркивает Валерий Иванов.

Также журналисты, правозащитники и члены НСЖУ в преддверии выборов еще раз напомнили кандидатам в президенты о важности соблюдения Декларации в защиту свободы слова.