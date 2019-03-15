📸Побили, кинули яйцо и облили кефиром: в Украине – только свободная журналистика
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📸Побили, кинули яйцо и облили кефиром: в Украине – только свободная журналистика

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 2
Главная СМИОбзоры 📸Побили, кинули яйцо и облили кефиром: в Украине – только свободная журналистика

Ни для кого не секрет, что журналист – профессия опасная, особенно в стране, где на носу выборы главы государства. И несмотря на все прописные истины и законы, в Украине сотни журналистов в год подвергаются физическому и психологическому давлению. «Телекритика» подает краткий отчет НСЖУ о безопасности репортеров за 2018 год на страницах спецвыпуска «Жертви безкарності».

Пожалуй, одним из самых вопиющих случаев безнаказанности за последние годы стало избиение журналистов «Схем» сотрудниками УГО. Инцидент имел место осенью 2017 года, когда журналист программы Михаил Ткач с оператором Борисом Троценко хотели заснять момент, когда президент Украины Петр Порошенко выезжал ночью с вечеринки, проходящей в Конче-Заспе (Киевская область). Несмотря на то, что журналисты «Радио Свобода» не нарушили закон, предъявили удостоверения и имели законное право съемки на этой территории, сотрудники УГО применили силу к сотрудникам СМИ во избежания видеофиксации того, как президент покидает праздник.

📸Побили, кинули яйцо и облили кефиром: в Украине – только свободная журналистика

Нападавшие на журналистов сотрудники УГО. Фото: "Радио Свобода"

В результате столкновения у Троценко медики установили сотрясение мозга и повреждение руки. Спустя полтора года ни один из нападающих сотрудников УГО не понес наказание, в то время Нацполиция в Киевской области сообщила в НСЖУ про отсутствие уголовного правонарушения в данном инциденте.

С начала 2017 года таких инцидентов было зафиксировано 143, из которых только 14 дел было передано в суд, а это менее 10 процентов

Во время общественных слушаний, которые прошли в НСЖУ в ноябре 2018 года, глава НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что с января по сентябрь прошлого года было зафиксировано 64 случая при которых к журналистам применяли силовое воздействие. С начала 2017 года таких инцидентов было зафиксировано 143, из которых только 14 дел было передано в суд, а это менее 10 процентов. На самом же деле, отмечают эксперты, психологического, морального и физического давления на журналистов в стране куда больше, а поэтому в НСЖУ призывают народных депутатов вынести вопрос о безопасности журналистов на заседание в Верховную Раду. Также глава союза журналистов в своем обращении к председателю Верховной Рады Андрею Парубию напомнил, что в Украине более 9 лет вопрос о свободе слова не поднимался вообще.

Безопасность журналистов в Украине тревожит и международных наблюдателей. По словам директора представительства Freedom House в Украине Метью Шаафа, последний отчет «Свобода прессы» явно фиксирует случаи политически мотивированной самоцензуры среди украинских журналистов, а также влияние экономических интересов на СМИ. С момента, когда президент Украины подписал указ о блокировке ряда социальных сетей и ресурсов, в отчете «Свобода слова в сети» рейтинг Украины понизился на 7 пунктов и до сих пор остается неизменным. Метью Шааф классифицирует Украину как «частично свободная страна с "гибридным режимом", где свобода и авторитаризм тесно переплетены».

«Журналисты – не солдаты, даже во время информационной войны, наша задача – не принимать участие в конфликте. Наша роль – служить людям, но не государству. Иногда мы можем критиковать государство и власть, но это не должно стать нашей основной миссией» – Генеральный секретарь Европейской фед ерации журналистов Рикардо Гутьеррес

Как добиться правосудия? По мнению медиаюриста «Платформы прав человека» Людмилы Опрышко, дела журналистов редко когда попадают в суд, и дело тут, как и в государственной системе, так и в самих журналистах. 

📸Побили, кинули яйцо и облили кефиром: в Украине – только свободная журналистика

Во время прямого эфира журналистку канала NewsOne Дарину Билер закидали яйцами и побили. Фото: "Радио Свобода"

«Допустим, журналист пострадал от нападения и написал заявление в полицию. Правоохранители начинают рассматривать его не как заявление о преступлении, а как обыкновенное обращение граждан. Разница в том, что если заявление о преступлении нужно занести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) в течение 24 часов, то обращение граждан можно рассматривать месяц, а то и 45 дней» – рассказывает юристка.

Результат в этом только один – через месяц пострадавший журналист получает письмо, где будет написано, что в обращении состава правонарушения не было выявлено. Соответственно, возможность обратиться в суд с жалобой на бездействие следователя, принимавшего заявление, у вас уже нет, так как все сроки, при которых суд бы рассмотрел жалобу, исчерпаны.

«Соответственно, мы всегда обращаем внимание журналистов на то, что когда вы обращаетесь с заявлением в правоохранительные органы, не надо думать, что дальше все пойдет само собой. Журналист должен контролировать действия правоохранителей. То есть через 24 часа нужно пойти и поинтересоваться, действительно ли заявление о преступление внесено в ЕРДР. А также настаивать на том, чтобы журналиста признали пострадавшим. И если это не происходит, бездействие следователя можно обжаловать в суде – на это дается 10 дней» – подчеркивает Людмила.

📸Побили, кинули яйцо и облили кефиром: в Украине – только свободная журналистика

Журналисту Артуру Журбенко, писавшему расследование о жизни судей, в 2018 году неизвестные сожгли дом. Фото: "Журнал Житомира"

Но и в этом есть свои нюансы,  дополняет экспертка. «В частности, журналист поставлен в условия, когда он вынужден бегать в отделение полиции, или к прокурору, или в суд, чтобы отстаивать элементарное право на защиту. И вместо эффективного расследования возникает процессуальная волокита» говорит Людмила Опрышко. По ее словам, как правило, когда журналист начинает с того, что фактически заставляет правоохранителей начать досудебное расследование, велика вероятность, что сотрудники полиции пойдут на попятную и будут то закрывать дело, то опять открывать, либо элементарно затягивать, особенно если в деле замешаны чиновники, депутаты или первые лица страны.

📸Побили, кинули яйцо и облили кефиром: в Украине – только свободная журналистика

Захват телеканала Zik членами праворадикальной организации "Національні дружини". Фото: РИА Новости

По словам президента Академии украинской прессы Валерия Иванова, еще одной опасностью для журналиста после второго Майдана стало разделение медийщиков на «своих» и «чужих».

📸Побили, кинули яйцо и облили кефиром: в Украине – только свободная журналистика

Штурм газеты "Вести" 2018 года. Фото: "Вести"

«Подобное разделение приводит к расколу профессии и подстреканию в обществе негативных настроений касательно некоторых журналистов или отдельных СМИ. Дескать, «правильные» – это патриотически настроенные СМИ, а «плохие» – те, которые поддерживают вражескую сторону. Но патриотизм – это не профессия. Обязанность журналиста – информировать общество, а не идти на поводу у бессмысленных провокаций» подчеркивает Валерий Иванов.

Также журналисты, правозащитники и члены НСЖУ в преддверии выборов еще раз напомнили кандидатам в президенты о важности соблюдения Декларации в защиту свободы слова.

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