📎 Честные выборы? Нет, не слышал. Тогда бери бумажку и пиши
НовостиСМИ

📎 Честные выборы? Нет, не слышал. Тогда бери бумажку и пиши

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 17
Главная Новости 📎 Честные выборы? Нет, не слышал. Тогда бери бумажку и пиши

Раз в пять лет кандидатам в президенты приходится объяснять элементарное: предвыборная гонка должна быть честной и при этом не должна нарушать ничьи права. Но, кажется, подобную истину усваивают далеко не все политики с первого раза.

Профанации, спекуляции, ссоры в прямых эфирах и массовые поиски «руки Кремля» – только ленивый не заметил особенностей предвыборной гонки в этом году. Несмотря на то, что в своих агитациях почти каждый кандидат отметил, что в его (ее) кампании нет места для «грязной» политики, таким громким заявлениям международные наблюдатели не поверили.

Так, президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Ляруш написал письменное обращение  к участникам президентской кампании в Украине. Таким образом, в МФЖ призвали кандидатов поддержать инициативу Национального союза журналистов, которая гласит о том, что с участников гонки стоит брать публичные обязательства, изложенные в Декларации в защиту свободы слова.

📎 Честные выборы? Нет, не слышал. Тогда бери бумажку и пиши

Письмо Международной федерации журналистов

Гарантировать свободу слова в Украине и защищать права журналистов, бороться с безнаказанностью за атаки на медиа вчера обязались сразу 5 участников президентской гонки в эфире программы «Право на владу» на «1+1». Им стали Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко и Виктор Бондарь.

📎 Честные выборы? Нет, не слышал. Тогда бери бумажку и пиши

При этом, лидерка партии «Батькивщина» похвасталась, что данный документ ей удалось подписать ранее, во время встречи с руководством НСЖУ на заседании парламентской фракции ее политической силы.

«Журналисты в ходе выборов должны лоббировать гарантии свободы слова и безопасность журналистов, – убежден председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Так как это способствует  пониманию, кто из кандидатов ценит право граждан на свободную информацию, а кто является враждебным к прессе и критике».

По состоянию на сегодня декларацию подписало уже 11 кандидатов из 34, которые подали свои заявления в ЦИК до 3 февраля. Среди подписантов также присутствуют: Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Дмитрий Добродомов, Ольга Богомолец, Виталий Куприй, Игорь Смешко.

«Где же подпись действующего президента Петра Порошенко?», – вопрошают в сети. Думаю, ответ на этот вопрос не заставит себя ждать.

Напомню, Декларация в защиту свободы слова разработана Национальным союзом журналистов Украины совместно с экспертами из Международной федерации журналистов. Документ содержит семь пунктов и предусматривает, что претенденты на высшую должность в стране обязаны брать на себя обязательства уважать свободу слова и самовыражения, не оказывать никакого давления на журналистов и СМИ, не использовать силовые органы для преследования журналистов, а также публично отчитываться о расследованиях правонарушений против работников СМИ.

Вас так же может заинтересовать

🎞 Netflix потратит на контент в 2019 году...

23.01.2019

Телеканал «Эспрессо» начнет просвещать украинцев

26.07.2018

«Дизель Студио» поделилась дальнейшими планами

26.10.2018

SMM в нишевых СМИ: AIN, Platfor.ma, Аристократы –...

02.08.2016

New York Times запустит журнал без текстов

21.09.2018

Война или мир: Apple и Disney запускают стриминговые...

30.01.2019

Сфоткай – типа переговоры проводим: Дональд Трамп обратился...

12.06.2018

Завтра стартует Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов

24.04.2018

В программе «Пусть говорят» Лобода рассказала о провокации...

14.03.2017

Вакарчук держит руку на политическом пульсе

23.01.2019
FacebookTwitter
0

Журналист, редактор, автор публикаций о ТВ