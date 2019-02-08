📎 Честные выборы? Нет, не слышал. Тогда бери бумажку и пиши

Профанации, спекуляции, ссоры в прямых эфирах и массовые поиски «руки Кремля» – только ленивый не заметил особенностей предвыборной гонки в этом году. Несмотря на то, что в своих агитациях почти каждый кандидат отметил, что в его (ее) кампании нет места для «грязной» политики, таким громким заявлениям международные наблюдатели не поверили.

Так, президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Ляруш написал письменное обращение к участникам президентской кампании в Украине. Таким образом, в МФЖ призвали кандидатов поддержать инициативу Национального союза журналистов, которая гласит о том, что с участников гонки стоит брать публичные обязательства, изложенные в Декларации в защиту свободы слова.

Гарантировать свободу слова в Украине и защищать права журналистов, бороться с безнаказанностью за атаки на медиа вчера обязались сразу 5 участников президентской гонки в эфире программы «Право на владу» на «1+1». Им стали Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко и Виктор Бондарь.

При этом, лидерка партии «Батькивщина» похвасталась, что данный документ ей удалось подписать ранее, во время встречи с руководством НСЖУ на заседании парламентской фракции ее политической силы.

«Журналисты в ходе выборов должны лоббировать гарантии свободы слова и безопасность журналистов, – убежден председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Так как это способствует пониманию, кто из кандидатов ценит право граждан на свободную информацию, а кто является враждебным к прессе и критике».

По состоянию на сегодня декларацию подписало уже 11 кандидатов из 34, которые подали свои заявления в ЦИК до 3 февраля. Среди подписантов также присутствуют: Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Дмитрий Добродомов, Ольга Богомолец, Виталий Куприй, Игорь Смешко.

«Где же подпись действующего президента Петра Порошенко?», – вопрошают в сети. Думаю, ответ на этот вопрос не заставит себя ждать.

Напомню, Декларация в защиту свободы слова разработана Национальным союзом журналистов Украины совместно с экспертами из Международной федерации журналистов. Документ содержит семь пунктов и предусматривает, что претенденты на высшую должность в стране обязаны брать на себя обязательства уважать свободу слова и самовыражения, не оказывать никакого давления на журналистов и СМИ, не использовать силовые органы для преследования журналистов, а также публично отчитываться о расследованиях правонарушений против работников СМИ.