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Настя Станко и Анна Бабинец получили в США премию «За смелость в журналистике»

от Telekritika
От Telekritika 340
Главная Новости Настя Станко и Анна Бабинец получили в США премию «За смелость в журналистике»

Украинские журналистки получили награду от International Women Media Foundation (Международная женская медиафундация)

Церемония награждения состоялась 22 октября в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице Slidstvo_life в Instagram и на странице Насти Станко в Facebook.

Анна Бабинец руководит расследовательным проектом»Слідство.Інфо», Настя Станко работает журналисткой на «Громадськом телебаченні».

«Быть журналистом-расследователем – это не как в кино: встречаешься с человеком в темном переулке, получаешь секретные документы, публикуешь их, и ты герой. В реальной жизни ты должен ежедневно рыться в базах данных, преследовать сотни людей с неудобными вопросами и заставлять чиновников делать свою работу. Затем публикуешь историю и в большинстве случаев ты далеко не герой… Иногда тебя называют врагом собственной страны», – сказала Анна Бабинец во время церемонии награждения.

Премией «За смелость в журналистике» Международная женская медиафундация награждает «отважных журналисток, которые говорят на запретные темы, работают во враждебном к женщинам среде и делятся непростой правдой».

Фото: Instagram Slidstvo_life 

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