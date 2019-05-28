🤖 «Робот» помог The Times на половину снизить количество отписок от платного доступа
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🤖 «Робот» помог The Times на половину снизить количество отписок от платного доступа

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 129
Главная Новости 🤖 «Робот» помог The Times на половину снизить количество отписок от платного доступа

Британское издание The Times вместе с воскресным приложением The Sunday Times торжествует. Количество отписок от платного доступа к ресурсу снижено на 49%. Все благодаря искусственному интеллекту Джеймсу.

Бот Джеймс –Journey Automated Messaging for Higher Engagement – генерирует письма для читателей издания, которые собираются отказаться от подписки на премиум-доступ, пишет pressgazette.

С помощью особых алгоритмов он не только выделяет каждому подписчику наиболее релевантный контент, но и выбирает время, когда тот с высокой вероятностью прочтет электронную почту. Робот обработал 117 000 подписчиков, из которых 70% открывали письма и переходили по ссылкам на новости.  Таким образом искусственному интеллекту удалось на половину снизить количество отписок.

🤖 «Робот» помог The Times на половину снизить количество отписок от платного доступа

Имитация робота в человеческом облике. Фото: canva

Бот Джеймс генерирует наиболее релевантный для каждого подписчика контент и отправляет письма в определенное алгоритмом, удобное для читателя время

Майк Миглиори, глава по работе с клиентами News UK,  объяснил, что основная задача Джеймса – прививать чтение новостей наименее вовлеченной аудитории.

Заглавное фото: Canva

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