🤖 «Робот» помог The Times на половину снизить количество отписок от платного доступа

Бот Джеймс –Journey Automated Messaging for Higher Engagement – генерирует письма для читателей издания, которые собираются отказаться от подписки на премиум-доступ, пишет pressgazette.

С помощью особых алгоритмов он не только выделяет каждому подписчику наиболее релевантный контент, но и выбирает время, когда тот с высокой вероятностью прочтет электронную почту. Робот обработал 117 000 подписчиков, из которых 70% открывали письма и переходили по ссылкам на новости. Таким образом искусственному интеллекту удалось на половину снизить количество отписок.

Бот Джеймс генерирует наиболее релевантный для каждого подписчика контент и отправляет письма в определенное алгоритмом, удобное для читателя время

Майк Миглиори, глава по работе с клиентами News UK, объяснил, что основная задача Джеймса – прививать чтение новостей наименее вовлеченной аудитории.

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