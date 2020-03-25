Как изменилось медиапотребление в Украине после введения карантина — исследование Kantar

25 марта 2020 года компания Kantar Украина провела вебинар «Изменения в медиапотреблении, или Лучшее время для рекламной кампании», в ходе которого директор по работе с ключевыми клиентами, руководитель отдела медиа и диджитал Марина Костромина рассказала о том, как в Украине изменилось медиапотребление, почему брендам именно сейчас стоит проводить рекламные кампании и как грамотно это сделать.

Итак, Kantar отмечает 14-процентный рост телесмотрения в Украине с момента введения карантина из-за пандемии коронавируса. В компании акцентируют, что это дает возможность брендам активно коммуницировать через данный канал.

В диджитале также произошли качественные изменения: наиболее популярны новостные ресурсы, коммуникации через мессенджеры, просмотры видео онлайн. Если говорить конкретно, то наибольший рост аудитории у Facebook, Facebook Messanger и Viber.

А вот радиостанции остаются с теми же показателями по аудитории, что и до карантина.

Марина Костромина пояснила, почему компаниям сейчас крайне важно не терять связь с потребителями, даже если они предоставляют такие услуги, как организация путешествий. Однако делать это нужно грамотно.

И самой первой и важной задачей является помощь потребителю в адаптации к новому образу жизни. «Потребитель будет помнить тех, кто был с ним рядом в труную минуту», — резюмирует Марина. Она также рекомендует буквально в каждом месседже подчеркивать, что для бренда важны прежде всего люди, а не прибыль. Сделать это можно разными способами:

сменить логотип,

использовать слоганы, из которых понятно, что люди должны важнее прибыли,

обыгрывать тему быта в рекламе,

обыгрывать эмоции, связанные с семьей, друзьями, заботой о близких,

использовать месседж «что ты будешь делать после карантина».

Задача №2 — выстраивание отношений с потребителем в долгосрочной перспективе. Это необходимо делать тем компаниям, деятельность которых приостановлена на время карантина, чтобы не растерять клиентов. Например, туроператор может предложить спланировать отпуск на осень или на зиму.

Третье, что стоит предпринять, — увеличить количество онлайн-каналов коммуникации с потребителями, но при этом нужно помнить, что личное общение сейчас воспринимается клиентами куда лучше, нежели безликая рассылка «для всех».

Напомним: ранее стало известно, что издатели все чаще используют альтернативные источники дохода — исследование.

Инфографика: Kantar

Фото: Телекритика

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