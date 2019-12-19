«Теперь я ничего не боюсь»: состоялась презентация книжки «Я, Нина»

Книга «Я, Нина» рассказывает о жизни журналистки Нины, которая переживает рак с начала до конца лечения. Героиня делится всем, что ей пришлось пережить в этот период. В основе повести – и собственные пережитые события телеведущей, журналистки Янины Соколовой, и художественные вымыслы. Соавтор книги Ольга Куприян расшифровала аудио-дневники Янины Соколовой и сложила их в полноценную историю о жизни журналистки. История имеет много общего с полнометражным художественным фильмом «Я, Нина», однако будет существенно отличаться от сценария.

15 грн с продажи каждой книги будут перечислены на проект «Я, Нина», который реализует программы по сбору крови, волос, а также поддерживает развитие служб паллиативной помощи и профилактику онкологии среди украинцев. Тираж книги – 5 тыс экземпляров. Издание уже доступно для заказа и с 16 декабря появится в продаже.

Презентация книги состоялась в Мистецьком арсенале 18 декабря. Модератором события была продюсер радио «Культура» Ирина Славинская.

Мероприятие открыла соучредитель издательства #книголав Светлана Павелецкая: «Несмотря на то, что эта книга художественная, она рассказывает об очень важных вещах. И я уверена, что каждый читатель найдет в этой книге что-то свое. Но лично для меня она ​​о том, что ни один диагноз не должен быть приговором и ни одна проблема не должна становиться трагедией. Поэтому я вас призываю прочитать эту книгу. Если у вас есть какая-то проблема, вы нуждаетесь в живом вдохновении, Янина – один из таких примеров».

Во время презентации авторы Янина Соколова и Ольга Куприян рассказали о работе над текстом, в основе которого лежат собственные пережитые события.

Лозунг книги – «Теперь я ничего не боюсь». Янина Соколова призналась, что кроме высоты и замкнутого пространства действительно ничего не боится: «Я, в принципе, не ссыкуха еще с детских лет. Если кому-то из девочек выбивали зубы, то это была я. Думаю, что это такая сила казацкого края, где я родилась. Запорожье дало мне внутренний революционный стержень… Пройдя весь этот адский период психологически, а иногда и физически, появился именно такой месседж – «Ничего не боюсь». И я хочу донести этот месседж к миллионам украинцам».

Ольга Куприян призналась, что после совместной работы с Яниной перестала бояться писать книги для взрослых: «Я, на самом деле, трусиха, потому что росла в тепличных условиях. Я детская писательница, а они должны быть эмпатичными и многого бояться. Но, поскольку мы с Яниной работали вдвоем, ее бесстрашие передалось и мне. И я теперь не боюсь писать взрослые книги».

Янина сообщила, что книга основана на реальных событиях, но в ней очень много вымышленного.

«Не ищите в этой книге каких-то совпадений с конкретными лицами, которые окружают меня в проектах и реальной жизни. Эта книга имеет очень много художественного вымысла. Мы так сделали, чтобы вы поняли все переживания. В ней очень много фрагментов из фильмов. Книга больше женская, потому что ее писали женщины. Но в целом в ней очень много любви».

Янина также рассказала, почему решилась опубликовать пост в Facebook, которым впервые рассказала публично о болезни.

«Я опубликовала пост о своей болезни с одной целью – сделать много правильных вещей… Мы очень много делаем инициатив. Во Львове и Киеве собираем кровь и волосы, осуществляем реформу паллиативной медицины… Учитывая, что я социопатичный человек, я дала себе установку перетерпеть эти два месяца хайпа, и я претерпела. Меня за этот период в интервью журналисты расспрашивали не о мои проектах, а о том, как в период болезни я рисовала брови, как ухаживала за своим париком. Дискомфорт прошел благодаря моим друзьям, близким, коллегам, которые помогли это пережить».

Оля Куприян призналась, что ей было непросто писать о такой истории: «Когда Янина меня пригласила рассказать о будущем проекте, она не знала, что я также провела не одну неделю в Национальном институте рака. У нас с Яниной различные виды онкологии, поэтому я очень много ее расспрашивала об особенностях ее лечения и это был журналистский опыт. А когда речь шла о переживаниях диагноза, это уже я знала из своего опыта. Поэтому мы говорим совершенно искренне, что некоторые моменты пережиты нами обеими, некоторые – творения команды».

Янина откровенно говорит, что болезнь четко показала, кто был готов поддерживать ее в тот период, а кто – нет: «Люди очень разные, даже те, кого мы любим. Я крайне малое количество людей посвятила в эту историю. Но когда ты делаешь два проекта на телевидении и два в интернете, скрывать трудно. Надо отдать должное команде, которая меня поддержала, не подвергла опасности и не вынесла информацию. Я девушка с очень непростым характером. И, думаю, что мне с собой было бы сложно, если бы я себя с раком получила».

Оля же призналась, что ее опыт иной: «Особенности моего лечения, наоборот, заставляли говорить, что у меня есть определенные особенности. Несколько недель меня облучали радиоактивным йодом, после чего я не могу обниматься с людьми».

Авторы книги надеются, что каждый читатель найдет в книге что-то свое – особенное, важное. Янина отмечает, что проект «Я, Нина» является одним из инструментов, «который поможет достучаться до украинцев».

«Мы хотим, чтобы они не боялись, верили в победу и знали, что рак боится смелых», – резюмировала Янина Соколова.

После презентации гости могли сфотографироваться с авторами книги и получить автограф.

Фото: Александра Йорк