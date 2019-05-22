🔥 Янина Соколова победила рак и запустила мультимедийный проект для поддержки онкобольных

Журналистка, блогер и ведущая «5 канала» Янина Соколова на своей странице в Facebook призналась, что болела раком. Телеведущая запускает проект «Я, Нина» для поддержки онкобольных.

К посту телеведущая прикрепила свое новое фото, подписав его так: «Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола».

Соколова добавила, что пока общество обсуждало ее скандальный эфир с певицей Анастасией Приходько, она лежала в реанимационном отделении. «За это время я пережила 30 лучевых терапий и четыре курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце», – добавила она.

Журналистка отметила, что, несмотря на болезнь, не прекращала работать и продолжала снимать свои программы, проводить конференции и телевизионные курсы, издала книгу, сыграла в кино и театре и спродюсировала фильм. По ее мнению, украинское общество не готово сосуществовать с онкобольными, а государство не всегда оказывает им необходимую помощь.

«По статистике в Украине 1 миллион больных раком. Я повторю еще раз: 1 миллион! То есть примерно каждый 42 в Украине болеет этой жуткой бациллой (…) Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть… счастливыми. Даже в этот плохой период», – говорится в сообщении Соколовой.

Телеведущая просит поддержать проект финансово.

Напомним, Янина Соколова ведет на «5 канале» программы «Кино» и «Рандеву». Также Янина – автор и ведущая Youtube-канала «Вечер с Яниной Соколовой», на котором разоблачает российскую пропаганду.

Фото: Facebook-страница Янины Соколовой