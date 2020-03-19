hromadske создает объединенную редакцию под руководством нового редактора

Все платформы hromadske отныне будут работать как общая объединенная редакция. Ее возглавит Наталия Гузенко. Заместителями главного редактора станут Влад Азаров и Анастасия Станко, сообщает пресс-служба медиа.

«Объединенная редакция – это профессионалы в различных сферах визуальной и текстовой журналистики (документалистика, соцсети, видео и текстовые експлейнеры т.д.). Редакция объединит все наши платформы, каждая из которых самодостаточная, но одновременно контент для них проходит экспертизу команды спецкорреспондентов, ответственных за ключевые «биты». hromadske прежде всего объясняет то, что действительно имеет значение, почему и как это может повлиять на жизни наших сограждан», – говорит Юлия Банковая, председатель ОО «Громадське телебачення».

Новый главный редактор начнет работу на hromadske с апреля 2020 года. К этому времени организационная структура редакции будет трансформирована для интеграции в нее самостоятельных платформ Hromadske-International, Hromadske-Ru и других. Исполнять обязанности руководителя редакции до апреля будет Влад Азаров.

Наталья Гузенко работает в СМИ с 2002 года. В течение 14 лет была политическим и экономическим обозревателем, редактором в газете «День», еженедельниках «Контракты», «Инвестгазета» и других. Имеет восемь лет опыта работы редактором, пять из них – главным редактором. До перехода на hromadske возглавляла портал Agravery.com.

Напомним, с 22 декабря председателем ОО «Громадське телебачення» вместо Натальи Гуменюк стала Юлия Банковая. Решение было принято Программным советом ОО во время ежегодного планового заседания.

31 января стало известно, что Ангелина Карякина покидает пост главного редактора «Громадського телебачення». Конкурс на должность главного редактора hromadske было объявлено 7 февраля 2020. Впоследствии редакцию покинула Наталья Гуменюк.

Фото: «Громадське»

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