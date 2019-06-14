Хорхе Рамос: журналисты – не диктофоны, или чем нейтралитет опасен для журналистики

Я журналист и я иммигрант. Два этих факта меня определяют. Я родился в Мексике, но более половины своей жизни провел в США, стране, которая сама была создана иммигрантами. Как репортер и как иностранец я узнал, что сохранение нейтралитета, тишина и страх – это не лучшее, что можно делать как в журналистике, так и в жизни.

Мы, журналисты, часто прикрываемся нейтралитетом, чтобы скрыть нашу ответственность. А наша ответственность заключается в том, чтобы задавать вопросы и бросать вызов тем, кто при власти. Для этого и существует наша профессия.

Конечно, мы обязаны освещать реальность как она есть, а не так, как хотим ее видеть мы. И тут я согласен с принципом объективности: если дом синий, то он синий, если у нас миллион безработных, то я говорю, что их миллион. Но нейтральность в освещении этой реальности не обязательно приведет меня к истине.

Даже если я скрупулезен и всегда подаю обе стороны в своих новостях и у меня представлены позиции демократов и республиканцев, либералов и консерваторов, правительства и оппозиции. Даже в этом случае у меня нет никакой гарантии, что мы с вами поймем, где же на самом деле правда, а где ложь.