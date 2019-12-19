«Громадське радіо» получило лицензию на FM-частоту в Киеве

Радио «Громадського мовника» получило лицензию на вещание на 99,4 FM в Киеве. Об этом пишет пресс-служба вещателя.

«Частота 99,4 в Киеве ─ это возможность для нас начать зарабатывать на продаже рекламы и спонсорстве. Мы благодарны всем нашим слушателям и слушательницам, которые поддержали нас на «Спільнокошті» и присылали письма поддержки в Нацсовет», ─ говорит директор предприятия общественной организации телерадиокомпании «Громадське радіо» Татьяна Курманова.

По закону у «Громадського» есть год для начала вещания, но команда надеется, что сможет запустить его еще до весны. Сейчас радио ждет разрешительные документы: выводы и разрешение от Украинского государственного центра радиочастот.

Сейчас «Громадське радіо» работает на 16 передатчиках в шести регионах Украины. В основном это небольшие населенные пункты или неудобный УКВ-диапазон. В столице «Громадське» вещает на УКВ-частоте 70,4, которую не могут технически принимать большинство современных приемников.

Напомним, ранее «Громадське радіо» запустило новую программу DriveTime.

Фото: pexels

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