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«Громадське радио» запустило программу DriveTime

от Telekritika
От Telekritika 430
Главная Новости «Громадське радио» запустило программу DriveTime

Проект посвящен обсуждению общественно важных тем и событий.

Новая вечерняя программа DriveTime будет выходить на волнах «Громадського радио» по будням с 18:30 до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба «Громадського».

В программе будут обсуждаться общественно важные темы и события. Ведущие проекта: Татьяна Трощинская, Василий Шандро, Татьяна Курманова, Ольга Бродская и Виола Бурда.

DriveTime будет транслироваться в прямом эфире с включениями, репортажами и гостями в студии. Длительность программы – полтора часа.

Напомним, утром  по будням на «Громадськом радио» выходит программа «Турборанок. Донбасс», посвященная актуальным событиям на Донбассе и во всей Украине. А в выходные в утреннем эфире выходят программы «Другое утро», «Угол зрения» и «Хроники Даннинга-Крюгера».

Фото: Unsplash

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