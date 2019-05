🕊 Дональд Трамп помиловал медиамагната Конрада Блэка

В прошлом году Блэк написал биографию Трампа с подзаголовком «Президент, не похожий на других» (возможен также перевод «Президент, которому нет равных»). Об этом сообщает Variety.

Согласно сообщению на сайте Блэка, Трамп лично позвонил и рассказал ему о помиловании. В заявлении Белого дома сказано, что за экс-медиамагната поручились ряд высокопоставленных лиц, среди которых бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, радиоведущий Раше Лимбо и музыкант Элтон Джон. В том же заявлении говорится, что Блэк «полностью заслуживает доверия».

Конрад Блэк был осужден в 2007 году по трем пунктам обвинения в мошенничестве и одному – в препятствовании суду, хотя два обвинения в мошенничестве были позже сняты по апелляции. Первоначально он был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения, но этот срок был сокращен до 42 месяцев после отмены других обвинений в мошенничестве. Он также должен был заплатить штраф в размере $125 тыс., а также заплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам $4,1 млн.

Обвинения были связаны с хищением средств Блэком во время продажи некоторых издательских активов его компании Hollinger International. Hollinger International был одним из крупнейших газетных издателей в мире и включал в себя такие издания, как Chicago Sun-Times, The Daily Telegraph, The Jerusalem Post и the National Post (Канада).

