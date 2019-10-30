Бородянский выступил за ограничения для россиян на владение украинскими СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в Украине необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала. Об этом Бородянский сказал 30 октября во время выступления на Форуме единства в Мариуполе, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ», — сказал министр.

Также он отметил, что для различных видов медиа нужно ввести обязательную регистрацию или лицензирование, в зависимости от ограниченности ресурса.

«Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать фейк от не фейка, отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением, как глубинные фейки» , — сказал он .

Бородянский также добавил, что будет по-другому защищать представителей медиа не только юридически, но и финансово.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конечными бенефициарами украинских СМИ должны быть граждане Украины.

Фото: Александра Йорк

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