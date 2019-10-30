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Бородянский выступил за ограничения для россиян на владение украинскими СМИ

от Telekritika
От Telekritika 353
Главная Новости Бородянский выступил за ограничения для россиян на владение украинскими СМИ

Также министр отметил, что для различных видов медиа нужно ввести обязательную регистрацию или лицензирование

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в Украине необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала. Об этом Бородянский сказал 30 октября во время выступления на Форуме единства в Мариуполе, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ», — сказал министр.

Также он отметил, что для различных видов медиа нужно ввести обязательную регистрацию или лицензирование, в зависимости от ограниченности ресурса.

«Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать фейк от не фейка, отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением, как глубинные фейки» , — сказал он .

Бородянский также добавил, что будет по-другому защищать представителей медиа не только юридически, но и финансово.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конечными бенефициарами украинских СМИ должны быть граждане Украины.

Фото: Александра Йорк

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